Milijoninė kova pakibo ant plauko: pratrūkęs Fury iškoneveikė Joshua ir Hearną bei prabilo apie naują varžovą

Balandį savo sutarties dalį pasirašęs 36-erių A. Joshua pasiekė, kad dvikova vyktų gimtinėje, nors D. White'as atkakliai siekė ją perkelti į Niujorko „Madison Square Garden“ areną. Amerikietis norėjo, kad JAV transliuotojas „Netflix“ rodytų šou geriausiu laiku Jungtinėse Valstijose, tačiau organizatoriams teko nusileisti ir pasirinkti Kardifą dėl stadiono stogo bei Velso vyriausybės sutikimo netaikyti vėlyvų renginių komendanto valandos. Planuojama, kad boksininkai į ringą žengs tik apie 2 valandą nakties vietos laiku.
Nors abiejų kovotojų stovyklos sutarė dėl vietos ir beveik 75 mln. svarų asmeninio uždarbio, ramybę sudrumstė „Netflix“ sprendimas oficialiame pranešime įvardyti D. White'ą renginio vadybininku kartu su Saudo Arabijos bokso magnatu Turkiu Alalshikhu. E. Hearnas nedelsiant pasipiktino šiuo žingsniu, teigdamas, kad pasirašytoje sutartyje aiškiai nurodyta, jog D. White'as negali būti įtrauktas į renginio organizavimą, ir sukėlė abejonių dėl rugsėjo 30-ąją planuotos spaudos konferencijos Londone.
Floridos treniruočių stovykloje plušantis 38-erių T. Fury į šią situaciją reagavo žaibiškai. Socialiniuose tinkluose išplatinęs virtinę vaizdo įrašų, jis negailėjo riebių žodžių savo varžovui ir jo atstovui.
„Karščiausios naujienos. Anthony Joshua ir Eddie Hearnas bando pasitraukti iš šios kovos, jie sako, kad dabar nekovos, – „Instagram“ platformoje piktinosi T. Fury. – Jie yra maži bailiai, ir tai daugiausia susiję su E. Hearno ego. Jis prisigalvoja milijoną skirtingų dalykų ir grasina, kad „mes nekovosime“, tu, mažas baily. A. Joshua, nustok vilkinti laiką, tu baltos vėliavos, geltonpilvi baily. Dabar žinai, kad grįžtame namo, aš grįžtu namo, Čigonų karalius grįžta į Jungtinę Karalystę, kad sutriuškintų tave visų mano gerbėjų Velse akivaizdoje.“
T. Fury teigimu, jis tyčia pasirūpino, kad iš jo sutarties būtų pašalinta sąlyga, draudžianti D. White'ui artintis prie renginio. A. Joshua kontrakte numatyta, kad T. Fury vadybininkas Frankas Warrenas negali būti dėmesio centre, o paties E. Hearno vaidmuo apribotas T. Fury sąlygose. Vienintelė abiejose sutartyse sutampanti detalė – D. White'as negali būti pagrindinis vakaro vedlys.
Britas netrukus užsipuolė varžovą asmeniškai: „Kultūrizmo dešrele, dabar tu ieškai milijono pasiteisinimų. Dabar turite Turkį Alalshikhą, kuris ieško tikrų vyrų, pasiruošusių kovoti bet kurią akimirką. Tikiuosi, kad esate laimingi, jūs maži bailūs šikniai. Niekada nemačiau nieko panašaus į jus. Esate visiški bailiai, ir tai daugiausia susiję su E. Hearno ego. Jis prarado mums didžiausią kovą bokso istorijoje. Klounas.“
Atskirame vaizdo įraše sunkiasvoris toliau liejo pyktį dėl žlugstančių derybų: „Taigi E. Hearno ego bando kainuoti mums ir visiems bokso gerbėjams visame pasaulyje kovą, kurios visi laukė daugiau nei dešimtmetį. Ir viskas dėl to, kad Eddie nenori, jog kažkoks žmogus būtų pastate. Argi tai ne apgailėtina ir vaikiška?“
Tęsdamas tiradą, jis nepagailėjo epitetų ir pačiam oponentui bei jo atstovui.
„Tu visiškas tamsuoli. Tu, mažas sidabriniu šaukštu maitintas šikniau. Nesi savo žodžio žmogus, tu, mažas atsitraukiantis baily, – žodžių į vatą nevyniojo T. Fury. – O A. Joshua, tau turėtų būti gėda. Tu nori to, nori ano. Aš sutikau su penkiomis skirtingomis vietomis, jūs, mažos dešrelės. Aš turėjau sutartį. Jei būčiau jos laikęsis, kovos nebūtų buvę, ar ne? Bet aš esu kovojantis žmogus. Man nusispjaut. Aš su jais kovosiu bet kur. Štai koks skirtumas. Jūs, maži bailiai. Eikite į salę, pakilnokite svarmenis.“
Paklaustas, ar D. White'as vis dėlto galėtų prisidėti prie renginio, T. Fury atsakė užtikrintai: „Tai 100 procentų įmanoma.“
Pats britas neseniai išsprendė ilgai jį kamavusias vizos problemas – dėl ryšių su airių nusikalstamo pasaulio autoritetu Danieliu Kinahanu jam buvo taikomas draudimas atvykti į JAV, tačiau birželį jis jau lankėsi Baltuosiuose rūmuose per UFC renginį.
D. White'as, kurio valdoma „TKO“ įmonių grupė glaudžiai bendradarbiauja su Saudo Arabijos renginių organizatoriais „Sela“, į E. Hearno priekaištus reagavo ramiu tonu. Nors amerikietis neturi Didžiosios Britanijos bokso kontrolės tarybos licencijos – pavyzdžiui, „Zuffa Boxing“ renginyje Rytų Londone oficialiu vadybininku įvardytas mažai žinomas Dave'as Lewisas – jis nesijautė atstumtas.
„Eddie Hearnas, turbūt, 24 valandas per parą dalija interviu, gyvenime nesu matęs žmogaus, kuris tai darytų dažniau, – „Sky Sports“ kalbėjo D. White'as. – Bet viskas gerai, tai į naudą kovai, ir manau, kad daugelis žmonių sužinojo apie šią akistatą būtent dėl to, jog ji dar nėra patvirtinta. Aš nedalyvauju kovos organizavime? Aš sėdžiu čia ir dabar ją reklamuoju, kas mane sustabdys? Ką aš praradau? Nieko.“
Palaikymą D. White'ui išreiškė ir T. Alalshikhas, socialiniuose tinkluose pasidalijęs nuotrauka, kurioje UFC vadovas vaizdo skambučio metu rūko cigarą kartu su juo bei amerikiečių žiniasklaidos vadovu Nicku Khanu. Negana to, T. Alalshikhui priklausančio „Ring Magazine“ žurnalistas Mike'as Coppingeris pranešė, kad jau ieškoma pamaina A. Joshua. Pagrindiniu kandidatu pakeisti britą įvardijamas trijų svorio divizionų pasaulio čempionas Davidas Benavidezas.
Šiuo metu 200 svarų (90,7 kg) svorio kategorijoje kovojantis D. Benavidezas iki 2027-ųjų pabaigos turėjo vienyti diržus su WBC čempionu Michalu Cieslaku, tačiau T. Fury pats pakurstė kalbas apie naują varžovą, pasidalijęs sumaketuotu judviejų kovos plakatu.
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