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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Sūrainiu nokautuotas kovotojas: prieš „Misfits Boxing“ kovą – beprotiška scena

2026-09-26 14:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 14:27
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Penktadienį Majamyje (JAV) vykusioje „Misfits Boxing“ turnyro dalyvių svėrimo ceremonijoje netrūko emocijų, tačiau vienas incidentas nustelbė visus kitus – kovotojas varžovui trenkė sūrainiu.

Nokautas sūrainiu | Stop kadras

Penktadienį Majamyje (JAV) vykusioje „Misfits Boxing“ turnyro dalyvių svėrimo ceremonijoje netrūko emocijų, tačiau vienas incidentas nustelbė visus kitus – kovotojas varžovui trenkė sūrainiu.

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Šį savaitgalį vyksiančio „Misfits Boxing“ renginio pagrindinėje programoje pasirodys buvęs UFC dviejų svorio kategorijų čempionas Henry Cejudo ir ilgametis UFC kovotojas Tony Fergusonas. Vis dėlto prieš turnyrą daugiausia dėmesio sulaukė ne jų dvikovos.

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Turnyro pagrindinę programą papuoš ir sunkiasvorių Edriso Enofe bei Bobby Smitho akistata. Tarp šių kovotojų jau buvo kilusi įtampa, o penktadienį per svėrimo ceremoniją ji pasiekė naują lygį.

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Prieš tai vykusioje spaudos konferencijoje E. Enofe buvo atsiprašęs B. Smitho už tai, kad pabučiavo jo merginą. Todėl per svėrimą jis į sceną atsinešė maišelį greitojo maisto ir pasiūlė jį varžovui kaip taikos ženklą.

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B. Smithas priėmė maistą, tačiau netrukus paaiškėjo, kad E. Enofe turėjo kitų planų.

Kovotojas išvyniojo savo sūrainį ir netikėtai trenkė juo B. Smithui tiesiai į veidą. Sūrainis subyrėjo į gabalus, o pats B. Smithas po smūgio nugriuvo.

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Incidentas atrodė taip, lyg sunkiasvoris būtų iš tiesų nokautuotas. B. Smithas kurį laiką atrodė sutrikęs, o E. Enofe netrukus buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų. Dalis sirgalių kritikavo E. Enofe ir tikino, kad už tokį elgesį jis turėjo būti diskvalifikuotas.

Keista akistata tapo vienu labiausiai įsimintinų „Misfits Boxing“ svėrimo ceremonijos epizodų.

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