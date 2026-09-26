Sūrainiu nokautuotas kovotojas: prieš „Misfits Boxing“ kovą – beprotiška scena

Šį savaitgalį vyksiančio „Misfits Boxing“ renginio pagrindinėje programoje pasirodys buvęs UFC dviejų svorio kategorijų čempionas Henry Cejudo ir ilgametis UFC kovotojas Tony Fergusonas. Vis dėlto prieš turnyrą daugiausia dėmesio sulaukė ne jų dvikovos.
Turnyro pagrindinę programą papuoš ir sunkiasvorių Edriso Enofe bei Bobby Smitho akistata. Tarp šių kovotojų jau buvo kilusi įtampa, o penktadienį per svėrimo ceremoniją ji pasiekė naują lygį.
Prieš tai vykusioje spaudos konferencijoje E. Enofe buvo atsiprašęs B. Smitho už tai, kad pabučiavo jo merginą. Todėl per svėrimą jis į sceną atsinešė maišelį greitojo maisto ir pasiūlė jį varžovui kaip taikos ženklą.
He took his opponents girl ☠️#CejudoWalton | Sep 26 | Live on @DAZNCombat pic.twitter.com/85RJRGZXAx— Misfits Boxing (@MisfitsBoxing) September 24, 2026
B. Smithas priėmė maistą, tačiau netrukus paaiškėjo, kad E. Enofe turėjo kitų planų.
Kovotojas išvyniojo savo sūrainį ir netikėtai trenkė juo B. Smithui tiesiai į veidą. Sūrainis subyrėjo į gabalus, o pats B. Smithas po smūgio nugriuvo.
KO’d his opponent with a sandwich 😭 pic.twitter.com/oY8NtviRGf— Happy Punch (@HappyPunch) September 25, 2026
Incidentas atrodė taip, lyg sunkiasvoris būtų iš tiesų nokautuotas. B. Smithas kurį laiką atrodė sutrikęs, o E. Enofe netrukus buvo sulaikytas apsaugos darbuotojų. Dalis sirgalių kritikavo E. Enofe ir tikino, kad už tokį elgesį jis turėjo būti diskvalifikuotas.
Keista akistata tapo vienu labiausiai įsimintinų „Misfits Boxing“ svėrimo ceremonijos epizodų.
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