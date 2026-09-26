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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Norriso pyktis po avarijos su Colapinto: pareikalavo varžovo suspendavimo

2026-09-26 23:14 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 23:14
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Lando Norrisas („McLaren“) po Azerbaidžano GP lenktynių negailėjo kritikos „Alpine“ pilotui Franco Colapinto, kurį apkaltino neatsargiu vairavimu ir pareiškė, kad argentinietis neturėtų lenktyniauti „Formulėje 1“.

Lando Norrisas | Scanpix nuotr.
GALERIJA (19)

Lando Norrisas („McLaren“) po Azerbaidžano GP lenktynių negailėjo kritikos „Alpine“ pilotui Franco Colapinto, kurį apkaltino neatsargiu vairavimu ir pareiškė, kad argentinietis neturėtų lenktyniauti „Formulėje 1“.

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(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Azerbaidžano GP lenktynės (09.26)

Incidentas įvyko po saugos automobilio fazės. F. Colapinto į pirmąjį posūkį įlėkė per dideliu greičiu ir užblokavo ratus. Nesuvaldęs bolido jis trenkėsi į komandos draugą Pierre'ą Gasly, o šio bolidas kliudė L. Norrisą. Visi trys pilotai buvo priversti pasitraukti iš lenktynių.

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„Mane tiesiog išmetė iš lenktynių. Yra pilotų, kurie neturėtų būti „Formulėje 1“, – po finišo pareiškė L. Norrisas.

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Po šio nesėkmingo etapo britas nuo čempionato lyderio Kimi Antonelli atsilieka jau 116 taškų. Iki sezono pabaigos lieka aštuoni etapai, todėl teoriškai L. Norrisas dar gali kovoti dėl titulo, tačiau jo padėtis tapo itin sudėtinga.

„McLaren“ Baku trasoje buvo atsivežusi nemažai naujų bolido detalių, o per avariją bolidas patyrė didelę žalą. Komanda taip pat nėra tikra, ar spės pakeisti sugadintas dalis iki kito etapo Malaizijoje. L. Norrisas mano, kad už tokį incidentą F. Colapinto turėtų būti skirta kur kas griežtesnė bausmė.

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„Jeigu per pakartotinį startą sukeli tokią avariją, turėtum bent vienerioms lenktynėms būti suspenduotas. FIA turėtų griežčiau bausti už tokius dalykus. Tai tiesiog neatsargu. Tai kainuoja daugybę pinigų, o visos mano bolido dalys dabar yra šiukšliadėžėje. Toks vairavimas nėra vertas vietos „Formulėje 1“. Tokiame lygyje tikiesi, kad pilotai supras, jog po saugos automobilio sukibimas bus prastas, o padangų temperatūra – žema. Nori lenktyniauti su geriausiais pilotais, o kai nutinka tokie dalykai, kyla klausimas, ar jie apskritai turėtų čia būti, – sakė britas.

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Pats F. Colapinto pripažino savo klaidą ir atsiprašė tiek komandos, tiek kitų incidento dalyvių.

„Galiu visų atsiprašyti. Tai, žinoma, buvo didelė klaida. Tiesiog užblokavau ratus ir tada visiškai nesuvaldžiau bolido“, – sakė argentinietis.

Jo klaida brangiai kainavo ir „Alpine“ komandai. Tuo metu ekipa buvo arti dvigubo finišo taškuose, tačiau avarija iš lenktynių išmušė abu jos pilotus.

P. Gasly taip pat neslėpė nusivylimo komandos draugo veiksmu. „Man šiuo metu trūksta žodžių“.

Lenktynių teisėjai F. Colapinto skyrė 10 sekundžių baudą, tačiau argentinietis jos negalėjo atlikti, nes jau buvo pasitraukęs iš varžybų, todėl kitame etape jam bus pritaikyta starto pozicijų bauda.

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