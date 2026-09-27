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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Gvidas Gineitis: „Kiekviena pergalė suteikia papildomos motyvacijos“

2026-09-27 12:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 12:08
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Jau šiandien Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse stos į kovą su Azerbaidžano komanda.

Gvidas Gineitis | lff.lt nuotr.

Jau šiandien Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse stos į kovą su Azerbaidžano komanda.

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Šios rungtynės bus jau antrosios lietuviams šiame cikle. Priminsime, kad lietuviai ketvirtadienį 2:0 išvykoje nugalėjo Lichtenšteino ekipą, tuo tarpu Azerbaidžano futbolininkai diena anksčiau namuose kontrolinėje akistatoje pranoko Tadžikistano futbolininkus.

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Prieš rungtynes mintimis pasidalino vienas Lietuvos rinktinės lyderių Gvidas Gineitis. Jo teigimu, komandai pakako laiko atsistatyti po ketvirtadienio dvikovos Lichtenšteine ir fizinis faktorius nebus esminis.

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„Rungtynės prieš Lichtenšteiną reikalavo aukščiausios pavaros. Pirmajame kėlinyje turėjome pasistengti labiau, bet antrame, kai įmušėme du įvarčius, galėjome šiek tiek pataupyti jėgas laukiančiam susitikimui. Manau, kad sekmadienį vėl įjungsime aukščiausią pavarą ir tikimės teigiamo rezultato“, – kalbėjo futbolininkas.

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Kaip teigė žaidėjas, tokios pergalės prideda ir emocinį impulsą prieš kitą dvikovą.

„Esame rinktinė, kuriai ne visada pavyksta laimėti, tad kiekviena pergalė mums tikrai suteikia papildomos motyvacijos ir energijos judėti į priekį.

Tikime, kad šią pozityvią emociją nusinešti galime ir į laukiančias rungtynes“, – pasakojo saugas.

Kalbėdamas apie Azerbaidžano rinktinę, jis išskyrė keletą esminių jos savybių.

„Žinome, kad Azerbaidžanas yra pajėgi rinktinė. Jie yra fiziškai stiprūs, turi gerų žaidėjų, gebančių sėkmingai rungtyniauti vienas prieš vieną.

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Išanalizavome varžovų stipriąsias puses ir žinome jų silpnąsias, tad rungtynėse bandysime tai išnaudoti“, – dėstė jis.

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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:

Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)

16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas

Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)

19.00 val. Lietuva – Andora

Spalio 4 diena (sekmadienis)

16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva

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