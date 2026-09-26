Ūla Sijavičiūtė sėkmingai pasirodė Europos jaunimo triatlono taurės etape

Vaikinų varžybų antrajame pusfinalyje Kristupas Jančius buvo 18-as (20:57 min.), o trečiajame pusfinalyje Kristupas Tamutis liko 20-as (21:40). Į finalą lietuviai nepateko.
Merginų varžybose sėkmingai pasirodė Ūla Sijavičiūtė. Ji pusfinalyje finišavo 6-a (23:22) ir pateko į finalą, kuriame užėmė 14-ą vietą (33:05). Pergalę iškovojo slovakė Laura Dugovičova (31:48), aplenkusi vokietę Leą-Marie Bellstedt (31:53) bei šveicarę Grace Taylor (32:00).
Lėja Bubulaitė pirmajame pusfinalyje buvo 18-a (24:36), o Liepa Tamutytė antrajame pusfinalyje liko 21-a (24:50). Jos į finalą nepateko.
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