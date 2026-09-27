„Kad brangs maistas – tikrai šito nepaneigsiu“ – Dundulis prakalbo, kokia žiema laukia

Nors vieni sako, kad ekonominės prognozės dar gali keistis, kiti pažymi, kad šalta žiema atneš nemalonumų. Pasak ekonomisto Žygimanto Maurico, Europa nėra pakankamai pasiruošusi šaltai žiemai, o kainų šuoliai gali būti jaučiami ir ne tik energetikos rinkose.
Savo ruožtu „Norfos“ savininkas Dainius Dundulis akcentuoja, kad ekonominės prognozės gali keistis. Pasak verslininko, maistas brangs, tačiau „pasaulio pabaigos“ – nebus.
Dundulis: „Kad brangs maistas – tikrai šito nepaneigsiu“
Jau kurį laiką kalbama, kad Lietuvos gyventojų laukia itin sunki žiema – brangs šildymo ir kitos kainos. Komentuodamas šiuos pareiškimus D. Dundulis akcentuoja, kad ekonominės prognozės vis dar gali keistis, jei būtų daugiau nenumatytų įvykių.
„Visi spėliojame ir nežinome ekonominių ir geopolitinių įvykių kraštutinumo“, – komentavo D. Dundulis.
„Jeigu įvyks koks nors force majeure scenarijus, prognozės bus nieko vertos. Taip dažniausiai ir būna – jeigu įvyksta nenumatytas įvykis, viskas keičiasi“, – pridūrė verslininkas.
Taip pat kalbama apie didelį maisto produktų brangimą. Nors D. Dundulis sako, kad kol kas didelių pokyčių maisto rinkoje nepastebėjo, tačiau neneigia, kad maistas gali brangti.
„Kad brangs maistas – tikrai šito nepaneigsiu“, – tvirtino D. Dundulis.
Nors maistas gali brangti, „pasaulio pabaigos“ neprognozuoja
Kainų kilimą lemia brangstantis kuras, tam tikri mokesčiai, taip pat maistui reikalingų žaliavų ir dujų brangimas.
„Visos sudedamosios dalys po truputį [brangsta]. Savaime suprantama, kad tai paveiks ir maisto grandinę. Jeigu kalbėsime apie pervežimus: [...] vienas dalykas – brangsta kuras, antras dalykas – mokesčiai, susiję su pervežimų verslu, didėja.
Bet kokiu atveju tai paveiks kainodarą. Taip pat po truputį pradėjo brangti žaliavos, reikalingos maisto produktams – tai irgi atsilieps. Dujos taip pat brangsta – jos irgi reikalingos maisto produktų perdirbime“, – kalbėjo verslininkas.
Vis dėlto „tragiško“ maisto produktų kainų šuolio verslininkas neprognozuoja.
Jeigu pradėtų trūkti tam tikro kuro arba temperatūra būtų itin žema, žiema būtų sudėtingesnė, kalba D. Dundulis. Vis dėlto verslininkas sako nenorintis prognozuoti „pasaulio pabaigos“.
„Jeigu bus standartinė žiema, kaip buvo anksčiau, nemanyčiau, kad bus kažkas labai išskirtinio. Tikrai pragyvensime ir viskas bus tvarkoje. Nereikia nuteikinėti, kad ateina pasaulio pabaiga“, – pabrėžė verslininkas.
Mauricas: gyventojams gali tekti atidžiau stebėti orų prognozes
Savo ruožtu „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas teigia, kad žiema gali tapti „itin sudėtinga“, jei ji bus šalta. Pasak ekonomisto, Europa nėra idealiai pasiruošusi žiemai – dujų saugyklų užpildymo lygis yra žemesnis lyginant su 2021 m.
„Pavasarį turėjome kainų šuolį dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose. Buvo laukiama, kada jis nurims, dujų kaina sumažės ir bus galim papildyti [dujų saugyklas]. Bet kainų sumažėjimas taip ir neatėjo, todėl Europa pasitinka žiemą su pakankamai žemu gamtinių dujų atsargų lygiu“, – komentavo ekonomistas Ž. Mauricas.
„Nemažą dedamąją sudaro viltis, kad žiema bus šilta ir kad neturėsime kažkokių kitų trikdžių. [...] Gyvename tokioje situacijoje, kai reikia žmones skatinti dar labiau stebėti prognozes“, – pridūrė jis.
Anot Ž. Maurico, elektros kainų šuolį gyventojai pajus netiesiogiai.
„Gyventojai labiausiai jaus šildymo kainas, kurios yra ženkliai didesnės, lyginant su praėjusiais metais ir panašu, kad situacija nepagerės. Džiugesnė žinia – situacija turėtų stipriai nepablogėti, nes mūsų rinka nėra tiesiogiai susijusi su gamtinių dujų rinka“,
Ekonomistas pažymi, kad taip pat stebimas dyzelino trūkumas. Dyzelino suvartojimas per kalėdinį laikotarpį ženkliai išauga, todėl jo kaina šią žiemą gali labai padidėti.
Galimi kainų šuoliai – ir maisto, ir paslaugų rinkose
Ž. Mauricas kalba, kad kainų šuoliai gali būti juntami ne tik energetikos rinkose. Anot ekonomisto, šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje gali kilti maisto kainos. Taip pat gali augti ir paslaugų kainos.
„Jeigu ilgiau tęsis šokas, galimai turėsime ir fiskalinį šoką, kadangi šalys, ko gero, neatsispirs pagundai biudžeto sąskaita gyventojams kompensuoti dalį padidėjusių kainų. [...] Teks susiveržti diržus ypač toms šalims, kurios daug pinigų skirs kovai su infliacija“, – kalbėjo ekonomistas.
Ž. Mauricas kalba, kad kompensacijos, dyzelino akcizo mažinimas ar lengvatos centriniam šildymui gražinimas galėtų sukeltų problemų ateityje. Joms spręsti, valstybė turės priimti radikalesnius sprendimus.
„Dažniausiai žmonėms per daug neskauda galvos dėl to, kas bus ateityje. Bet kai tai ateis, jau bus šiek tiek per vėlu. [...] Visa tai kaskaduojasi ir žiūrint į situaciją rinkose, sakyčiau, kad situacija nėra labai tragiška, bet nėra ir gera – labiau bloga nei gera“, – kalbėjo ekonomistas.
Šiluma galėtų brangti 15–20 proc.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius mano, jog šilumos energija šį sezoną gali brangti 15–20 proc., palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Prognozę jis pateikė įvertinęs dabartinius biokuro įsigijimus žiemai.
Pasak jo, maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai: „Bet jei žiema bus įprastinė, šiltesnė negu praeita, tai amortizuos tą šildymo šilumos kainų augimą. Galėtume tikėtis kažkur 15 proc. didesnių sąskaitų.“
„Baltpool“ biokuro biržos prekybos vadovas Vaidotas Jonutis teigia, kad biokuro kaina sudaro apie pusę galutinio šilumos tarifo.
„Galima galvoti, kad jei kuras brangsta apie 40 proc., žiemos sezonu šiluma galimai brangtų apie 20 proc. Aišku, miestas miestui nelygus, kiekviena įmonė turi savo rezervų, pavyzdžiui, mažiau didinti kainą“, – teigė „Baltpool“ atstovas.
Pasak jo, kiek brangs biokuras, priklausys nuo temperatūros – jei žiema nebus pernelyg šalta, jo kaina rinkoje gali laikyti panaši kaip dabar, t. y., apie 35 eurus už megavatvalandę.
„Sausį ir vasarį yra pačios šalčiausios dienos metuose – sausio paskutinis dešimtadienis ir du vasario dešimtadieniai. Jei šios dienos nebus šaltos, dabartinė kaina rinkoje yra artima tai, kokia būtų visą šildymo sezoną“, – BNS teigė V. Jonutis.
Pasak jo, jei vis tik žiemą oras atšals stipriau, biokuro kaina gali laikinai šoktelti, tačiau bet kokiu atveju didžioji dalis jo nuperkama „už normalias kainas“.
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