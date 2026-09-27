Pijus Labutis iškovojo dvi pergales pasaulio pulo-10 čempionate Vietname

Lietuvis čempionatą pradėjo pergale 2-1 prieš Johną Castillo iš Dominikos Respublikos, bet vėliau 1-2 nusileido olandui Marco Teutscheriui. P. Labutis dar skynėsi kelią pralaimėjusiųjų „tinklelyje“, kur 2-1 įveikė katarietį Ali Al Obaidli. Deja, nesėkmė 0-2 prieš Aloysių Yappą iš Singapūro sudaužė P. Labučio viltis.
Čempionu tapo lenkas Wojciechas Szewczykas. Jis 3-1 įveikė albaną Eklentą Kaci.
Bendrą čempionato prizų fondą sudarė 300 tūkst. JAV dolerių, o nugalėtojui atiteko 80 tūkst. JAV dolerių.
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