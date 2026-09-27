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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

NBA ir Eurolyga svarsto istorinį bendradarbiavimą

2026-09-27 14:36 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-27 14:36
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Po savaičių spekuliacijų krepšinio pasaulyje, keli patikimi šaltiniai portalui „Eurohoops“ patvirtino, kad Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA)oficialiai pateikė Eurolygai pasiūlymą dėl galimo abiejų organizacijų bendradarbiavimo. Kol kas tikslios pasiūlymo detalės nėra viešinamos ir bus viduje aptariamos tarp Eurolygos vadovybės bei klubų akcininkų prieš artėjantį Eurolygos savininkų susitikimą, kuris spalio 5 dieną vyks Italijoje.

(Scanpix nuotr.)

Po savaičių spekuliacijų krepšinio pasaulyje, keli patikimi šaltiniai portalui „Eurohoops“ patvirtino, kad Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA)oficialiai pateikė Eurolygai pasiūlymą dėl galimo abiejų organizacijų bendradarbiavimo. Kol kas tikslios pasiūlymo detalės nėra viešinamos ir bus viduje aptariamos tarp Eurolygos vadovybės bei klubų akcininkų prieš artėjantį Eurolygos savininkų susitikimą, kuris spalio 5 dieną vyks Italijoje.

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Nors NBA kol kas nepateikė oficialių pranešimų apie planuojamas „NBA Europe“ franšizes, lyga ir toliau kryptingai siekia jau kitą sezoną startuoti su nuosavu turnyru Europoje. Tuo metu pati Eurolyga taip pat aktyviai ruošiasi plėtrai ir planuoja lygą išplėsti iki 24 komandų, prijungiant aštuonis naujus klubus prie dabartinių 13 narių, kurie šiuo metu taip pat tampa franšizėmis.

Eurolygos vadovas Chusas Bueno ir NBA komisaras Adamas Silveris ne kartą viešai akcentavo, kad idealiu atveju abi organizacijos turėtų sukurti bendrą lygą, o ar pavyks pasiekti istorinį susitarimą, paaiškės netrukus po susitikimo Italijoje.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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