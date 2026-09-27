NBA ir Eurolyga svarsto istorinį bendradarbiavimą

Nors NBA kol kas nepateikė oficialių pranešimų apie planuojamas „NBA Europe“ franšizes, lyga ir toliau kryptingai siekia jau kitą sezoną startuoti su nuosavu turnyru Europoje. Tuo metu pati Eurolyga taip pat aktyviai ruošiasi plėtrai ir planuoja lygą išplėsti iki 24 komandų, prijungiant aštuonis naujus klubus prie dabartinių 13 narių, kurie šiuo metu taip pat tampa franšizėmis.
Eurolygos vadovas Chusas Bueno ir NBA komisaras Adamas Silveris ne kartą viešai akcentavo, kad idealiu atveju abi organizacijos turėtų sukurti bendrą lygą, o ar pavyks pasiekti istorinį susitarimą, paaiškės netrukus po susitikimo Italijoje.
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