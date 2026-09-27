Lietuvos bokso žvaigždė išsiliejo: „Teatre vaidinti lengviau“

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas.
Po kovos taip pat ėmė plisti vaizdo įrašas iš pirmojo raundo. Pasirodo, D. Dirkstys iš tiesų bandė nukąsti S. Maslobojevo ausį, kaip ir buvo žadėjęs prieš kovą.
Įvykiai „Žalgirio“ arenoje nepaliko įspūdžio vienam geriausių Lietuvos profesionalių boksininkų – Virgilijui Stapulioniui.
„Vemti galima nuo tokių parodijų. Teatre vaidinti lengviau“, – po įrašu apie D. Dirksčio įkandimą S. Maslobojevui skelbė V. Stapulionis.
V. Stapulionis – vienas daugiausiai pasiekusių Lietuvos bokso profesionalų per pastaruosius dešimtmečius. Jis ne sykį dalyvavo aukšto lygio kovose: kovojo dėl IBF tarptautinio ir tarpkontinentinio čempiono diržo vidutiniame svoryje bei dėl WBO tarpkontinentinio čempiono diržo antrajame pusvidutiniame svoryje.
V. Stapulionis profesionaliai boksavosi 2005-2017 m. ir per tą laiką laimėjo 29 kovas (19 nokautais), pasiekė 1 lygiąsias ir patyrė 5 pralaimėjimus. Baigęs profesionalo karjerą, V. Stapulionis tapo bokso treneriu.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.