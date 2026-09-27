Pikul sureagavo į skandalingą Dirksčio poelgį

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas.
Po kovos taip pat ėmė plisti vaizdo įrašas iš pirmojo raundo. Pasirodo, D. Dirkstys iš tiesų bandė nukąsti S. Maslobojevo ausį, kaip ir buvo žadėjęs prieš kovą.
Toks buvusio sužadėtinio veiksmas pašiurpino Oksaną Pikul.
„Dėl reklamos padarys bet ką...“, – rašė moteris.
Prieš tai O. Pikul pasidžiaugė S. Maslobojevo pergale: „Keliam taurę už geriausią! Palaikymas buvo girdėti visos „Žalgirio“ arenos“.
Pats S. Maslobojevas pasidalino vaizdo įrašu, kaip D. Dirkstys bandė jam nukąsti ausį bei pridėjo savo mylimosios Santos Mišenytės reakciją – šypsenėlę.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.