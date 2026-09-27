Europos paplūdimio teniso čempionate lietuviai liko su vienintele pergale

Vyrų varžybose Andrius Jurga ir Robertas Sokolovas be kovos pateko į antrąjį ratą, vėliau 6:1, 6:0 sutriuškino ukrainiečius Stanislavą Ordynskyj ir Jevhenijų Romanenko, o aštuntfinalyje 3:6, 4:6 nusileido portugalams Henriquei Freitasui ir Pedro Maio.
Rokas Čebrukas su Augustu Normantu irgi startavo nuo antrojo rato, kuriame 2:6, 2:6 nusileido ispanams Gerardui Rodriguezui Queroliui ir Saulo Tejado Damaso. Paguodos etape lietuvių duetas irgi liko be pergalių.
Moterų turnyre Gabija ir Ieva Drūteikaitės 6:4, 3:6, [7:10] pralaimėjo britėms Madeleinei Martimore ir Rebeccai Thomas, o Viktorija Banaitytė ir Gustė Linonytė 6:4, 3:6, [7:10] neatsilaikė prieš portugales Deborą Madilę ir Victorią Ribeiro. Paguodos turnyre lietuvės irgi pralaimėjo pirmuosius mačus.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.