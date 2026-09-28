Billie Jean King taurės nugalėtojoms atiteko įspūdingas prizas

Čekijos rinktinė tapo stipriausia moterų teniso komanda pasaulyje. Čempionėms taip pat bus įteikti specialūs „Billie Blue“ švarkai, kuriuos dėvi tik turnyro nugalėtojos.
Už triumfą Čekijos rinktinė pasidalys 1,5 mln. JAV dolerių premiją. Iš viso 2026 metų Billie Jean King taurės finalinio etapo žaidėjų prizų fondą sudarė 4,9 mln. JAV dolerių – tiek pat, kiek šiemet skirta Daviso taurės finalo aštuoneto dalyviams.
Ukrainos rinktinė už antrąją vietą gaus 1 mln. JAV dolerių, pusfinalio dalyvės – po 500 tūkst., o ketvirtfinalyje pralaimėjusios komandos – po 350 tūkst. JAV dolerių.
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