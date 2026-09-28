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Lietuvos buriavimo jaunimui – sportiniai iššūkiai Lenkijoje: Mila Krum tapo Lenkijos čempionato nugalėtoja

2026-09-28 08:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 08:57
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Lietuvos buriuotoja Mila Krum Lenkijos olimpinių jachtų klasių čempionate iškovojo pirmąją vietą U17 amžiaus grupėje moterims olimpinėje ILCA 6 jachtų klasėje bei užėmė 14 vietą bendroje įskaitoje besivaržydama tarp 44 visų amžiaus grupių sportininkių. Tuo tarpu jaunieji IQFOIL burlenčių atstovai jau šiandien ten pat, Lenkijoje, Pucke, startuoja pasaulio IQFOIL U23 čempionate.

Michal Miler nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos buriuotoja Mila Krum Lenkijos olimpinių jachtų klasių čempionate iškovojo pirmąją vietą U17 amžiaus grupėje moterims olimpinėje ILCA 6 jachtų klasėje bei užėmė 14 vietą bendroje įskaitoje besivaržydama tarp 44 visų amžiaus grupių sportininkių. Tuo tarpu jaunieji IQFOIL burlenčių atstovai jau šiandien ten pat, Lenkijoje, Pucke, startuoja pasaulio IQFOIL U23 čempionate.

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Lenkijos olimpinių jachtų klasių čempionatas, kur Lietuvai atstovavo penki ILCA 6 ir ILCA 7 jachtų klasių atstovai, vyko rugsėjo 23-26 d. Lenkijoje, Pucke. Iš viso per šias dienas buvo įvykdyta 11 lenktynių. Keturiose iš jų, varžydamasi moterims olimpinėje ILCA 6 jachtų klasėje, lietuvė M. Krum finišo liniją kirto geriausiųjų 10-tuke, dar keturiose – geriausiųjų 20-tuke. Galutinėje įskaitoje jaunoji buriuotoja iškovojo pirmąją vietą U17 amžiaus grupės įskaitoje ir buvo 14 bendroje įskaitoje, kur varžėsi su visų amžiaus kategorijų sportininkėmis.

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Olimpinėje vyrų klasėje ILCA 7 Lietuvai atstovavo Rokas Germanavičius, Marius Antanavičius, Rokas Jasaitis, Teodoras Karlavičius. Čia iš viso varžėsi 59 sportininkai.

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Aukščiausią vietą iš Lietuvos atstovų užėmė Rokas Germanavičius. Jis buvo 9 U19 amžiaus įskaitoje ir 19 bendroje įskaitoje.

M. Antanavičius užėmė 9 vietą U19 įskaitoje ir 23 vietą bendroje įskaitoje, R. Jasaitis – 17 vietą U19 ir 33 vietą bendroje įskaitoje, Teodoras Karlavičius – 22 vietą U19 ir 42 vietą bendroje įskaitoje.

Pilnus Lenkijos olimpinių jachtų klasių čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.

Tuo tarpu šiandien, rugsėjo 28 d., ten pat Lenkijoje, Pucke, trys Lietuvos atstovai – Matas Šinkūnas, Dominykas Kazlauskas ir Žygimantas Gaidys – startuoja pasaulio IQFOIL U23 čempionate.

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Šiuo metu į čempionatą užsiregistravę 108 sportininkai. Orų prognozės artimiausiomis čempionato dienomis žada vidutinio stiprumo vėjus. Ruošiantis šiam čempionatui sportininkai vasarą, liepos mėnesį, būtent šioje akvatorijoje turėjo treniruočių stovyklą, o ir dabar, prieš čempionato startą, į varžybų lokaciją atvyko savaite anksčiau, kad turėtų progą padirbėti su akvatorijai specifiškai būdingais niuansais.

Su jaunaisiais sportininkais čempionato metu dirba olimpietis Juozas Bernotas.

Šis čempionatas D. Kazlauskui yra ir pasiruošimo pasaulio U19 čempionato dalis. Pastarasis čempionatas vyks gruodžio mėnesį Portugalijoje.

Sekti pasaulio U23 čempionato eigą bei rezultatus galima paspaudus ČIA.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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