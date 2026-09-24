Vilniuje – tarptautinės vandensvydžio kovos: jauniesiems sportininkams prasideda kelias link Europos čempionatų

Šios varžybos pradeda naują sezoną, kuris daliai jaunųjų sportininkų ves iki svarbiausių tarptautinių startų. Vandensvydžio trenerio ir turnyro vyriausiojo teisėjo Nerijaus Papaurėlio teigimu, Vilniuje rungtyniausiantys U18 ir U16 amžiaus grupių sportininkai pradeda pasirengimą Lietuvos čempionatams, nemaža dalis komandų varžysis ir vienoje didžiausių regiono varžybų – „Nordic Water Polo League“, o 2027 metų vasarą laukia šių amžiaus grupių Europos čempionatai.
„Abiejų Lietuvos rinktinių pagrindą sudaro šių amžiaus grupių Lietuvos čempionai – Sostinės sporto centro vandensvydininkai. Todėl turnyras Vilniuje yra ir naujo sezono pradžia, ir galimybė pasitikrinti jėgas su stipriomis regiono komandomis“, – sako N. Papaurėlis.
Į Vilnių grįžta stiprios regiono komandos
Turnyre dalyvaus Rygos „Sharks“, Lodzės „UKS Neptun“, Klaipėdos „Baltija“, Varšuvos „Palac Mlodziezy“, Talino „VEPR“ ir Sostinės sporto centro komanda.
Dalis varžovų Lietuvos vandensvydininkams jau gerai pažįstami. Pasak N. Papaurėlio, susitikimai su Lenkijos komandomis tradiciškai būna atkaklūs, o Varšuvos ir Lodzės klubų pagrindiniai žaidėjai atstovauja ir savo šalies rinktinei.
„Lenkijos jaunimo rinktinė rungtyniauja Europos čempionato elitiniame divizione. Per pastaruosius metus nemažą pažangą padarė ir latviai, o pirmą kartą pas mus dalyvaus estai, kurie vandensvydį atgaivino po kelių dešimtmečių pertraukos. Tad tikrai laukia įdomių ir atkaklių rungtynių“, – pasakoja treneris.
Šiemet turnyre tikėtasi sulaukti ir komandų iš Sakartvelo bei Škotijos. Pasirengti kelionei į Vilnių joms pritrūko laiko, tačiau organizatoriai tikisi jas išvysti kitų metų turnyre.
Sportas, kuriame neužtenka mokėti gerai plaukti
Vandensvydis Lietuvoje vis dar nėra taip gerai pažįstamas kaip daugelis kitų komandinių sporto šakų, todėl pirmą kartą rungtynes stebintiems žiūrovams neretai kyla ir labai praktiškas klausimas – ar sportininkai baseine kartais nesiekia dugno?
„Žmonės dažnai klausia: „O tai jie ten bėgioja per dugną ar ne?“ Ne, dugno jie nesiekia“, – šypsosi N. Papaurėlis. – „Tai fiziškai labai reikli sporto šaka. Tačiau neužtenka būti stipriam ar gerai plaukti – reikia taktinio supratimo ir puikios kamuolio valdymo technikos.“
Būtent todėl treneris kviečia vandensvydžio dar nemačiusius žmones bent kartą ateiti į rungtynes gyvai. Baseine vienu metu susijungia plaukimas, greitis, ištvermė, fizinė dvikova, kamuolio technika ir komandinis taktinis žaidimas.
Vandensvydžiui Lietuvoje atsiranda daugiau galimybių
N. Papaurėlis Lietuvos vandensvydžio situaciją vertina atsargiai optimistiškai. Šalyje daugėjant baseinų, atsiranda daugiau galimybių į sportą įtraukti vaikus ir auginti sportininkų meistriškumą. Vis dėlto viena didžiausių kliūčių išlieka infrastruktūros kaina ir trenerių trūkumas.
„Baseinų daugėja, o tai sudaro sąlygas masiškumui, kuris yra meistriškumo pagrindas. Tačiau baseinai yra brangus malonumas – nors pačiam vandensvydininkui daug aprangos ar inventoriaus nereikia, baseino nuoma kainuoja nemažai. Trūksta ir trenerių, nes nedaug jaunų žmonių renkasi šią nelengvą profesiją“, – sako N. Papaurėlis.
Vilniui svarbiu postūmiu tapo naujasis Lazdynų baseinas. Pasak trenerio, dabar sostinė turi sąlygas organizuoti įvairaus lygio tarptautines varžybas, o kartą čia jau žaidusios užsienio komandos noriai grįžta į Vilnių.
„Atsidarius naujam Lazdynų baseinui, Vilniuje turime puikią bazę įvairiausio lygio varžyboms. Visos komandos, kurios čia jau yra dalyvavusios, nedvejodamos atvyksta dar kartą. Kartu labai pasikeitė ir pats renginių organizavimas – didelę dalį darbų, kuriuos anksčiau atlikdavo treneriai, dabar perima Sostinės sporto centro specialistai. Tai leidžia kelti pačių renginių lygį, o kokybiškos varžybos yra svarbios ir sporto šakos augimui bei populiarinimui“, – teigia N. Papaurėlis.
Varžybas bus galima stebėti ir internetu
„Vilniaus miesto vandensvydžio taurė 2026“ vyks rugsėjo 25–27 dienomis Lazdynų baseine, Erfurto g. 13, Vilniuje. Penktadienį numatytos trejos rungtynės, šeštadienį – šešerios, sekmadienį – dar šešerios rungtynės ir turnyro apdovanojimai.
Žiūrovai kviečiami stebėti varžybas Lazdynų baseine, o negalintiems atvykti rungtynės bus transliuojamos Sostinės sporto centro YouTube kanale.
Turnyrą organizuoja Sostinės sporto centras.
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