„Mavericks“ sprendžia dėl Biberovičiaus ateities

Skelbiama, kad klubas nori išsaugoti 35-erių Dwightą Powellą, kuris pasirašė 3,88 mln. JAV dolerių vertės sutartį ir komandoje jau yra 15 žaidėjų su standartinėmis sutartimis.
Ant atleidimo ribos yra Tarikas Biberovičius, Marcusas Sasseris ir Moussa Cisse.
T.Biberovičių „Mavericks“ 2023 metų NBA naujokų biržoje pasirinko 56-uoju šaukimu. Po aštuonerių metų Stambulo „Fenerbahče“ klube puolėjas pagaliau nusprendė persikelti į NBA.
M.Sasseris į Dalasą šią vasarą persikėlė iš Detroito „Pistons“. Praėjusį sezoną gynėjas vidutiniškai pelnė po 5,2 taško ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo metu M.Cisse praėjusį sezoną „Mavericks“ gretose vidutiniškai rinko po 4,5 taško ir 5,7 atkovoto kamuolio.
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