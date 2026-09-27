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Edgaras Riabko Portugalijoje įtvirtino istorinį triumfą – lietuvis tapo pasaulio čempionu

2026-09-27 23:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 23:17
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Lietuvos motorlaivių sportui – istorinė diena. Edgaras Riabko tapo 2026 metų Tarptautinės motorlaivių sporto federacijos (UIM) „Formulės 2“ pasaulio čempionu.

Edgaras Riabko | Organizatorių nuotr.

Lietuvos motorlaivių sportui – istorinė diena. Edgaras Riabko tapo 2026 metų Tarptautinės motorlaivių sporto federacijos (UIM) „Formulės 2“ pasaulio čempionu.

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Lietuvis sezoną užbaigė surinkęs 46 taškus. Antroje vietoje liko švedė Mathilda Wiberg (42 tšk.), trečias – prancūzas Nelsonas Morinas (36 tšk.).

Prieš paskutinį etapą Portugalijoje E. Riabko pirmavo čempionate su 37 taškais ir septyniais lenkė artimiausią persekiotoją. Šeštadienį kvalifikacijoje jis užėmė penktąją vietą, o sekmadienio lenktynėse surinko dar devynis taškus ir užsitikrino pasaulio čempiono titulą. 

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E. Riabko paskutinį etapą baigė 4-as. Nugalėjo N. Morinas, aplenkęs du švedus – M. Wiberg ir Hilmerį Wibergą.

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Tai – pirmasis E. Riabko UIM F2 pasaulio čempiono titulas. Lietuvis iki šiol du kartus tapo pasaulio vicečempionu – 2020 ir 2022 metais, o 2025-ųjų sezoną baigė trečioje vietoje.

Šiemet E. Riabko sezoną pradėjo Klaipėdoje, kur finišavo trečias, o antrajame etape Italijoje iškovojo pergalę. Ketvirtajame etape Portugalijoje jis pirmas kirto finišo liniją, tačiau dėl vieno rato baudos buvo klasifikuotas tik šeštas.

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