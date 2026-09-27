Edgaras Riabko Portugalijoje įtvirtino istorinį triumfą – lietuvis tapo pasaulio čempionu

Lietuvis sezoną užbaigė surinkęs 46 taškus. Antroje vietoje liko švedė Mathilda Wiberg (42 tšk.), trečias – prancūzas Nelsonas Morinas (36 tšk.).
Prieš paskutinį etapą Portugalijoje E. Riabko pirmavo čempionate su 37 taškais ir septyniais lenkė artimiausią persekiotoją. Šeštadienį kvalifikacijoje jis užėmė penktąją vietą, o sekmadienio lenktynėse surinko dar devynis taškus ir užsitikrino pasaulio čempiono titulą.
E. Riabko paskutinį etapą baigė 4-as. Nugalėjo N. Morinas, aplenkęs du švedus – M. Wiberg ir Hilmerį Wibergą.
Tai – pirmasis E. Riabko UIM F2 pasaulio čempiono titulas. Lietuvis iki šiol du kartus tapo pasaulio vicečempionu – 2020 ir 2022 metais, o 2025-ųjų sezoną baigė trečioje vietoje.
Šiemet E. Riabko sezoną pradėjo Klaipėdoje, kur finišavo trečias, o antrajame etape Italijoje iškovojo pergalę. Ketvirtajame etape Portugalijoje jis pirmas kirto finišo liniją, tačiau dėl vieno rato baudos buvo klasifikuotas tik šeštas.
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