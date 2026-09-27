„Vilnius Football Academy“ pirmąkart triumfavo Baltijos jaunimo lygoje

VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione įvyko ilgai lauktas lietuviškasis finalas. Kauno ir Vilniaus komandos tarpusavy sužaidė šio turnyro startiniame ture vasario 14-ąją, o šiandien „Vilnius Football Academy“ siekė revanšo prieš varžovus.
Vilniečiai aktyviau pradėjo rungtynes ir surengė daugiau atakų. Nuo 35 minutės „Be1 NFA“ padėtis komplkavosi, kai antrąkart geltona kortelė buvo parodyta Justui Šlutai.
„Vilnius Football Academy“ atstovas Rokas Melaikis įmušė vadinamąjį įvartį „į rūbinę“, tikslint paskutinei teisėjo pridėtai minutei.
Atkakliai kovoję kauniečiai turėjo galimybę išlyginti rezultatą smūgiu nuo 11 metrų žymos. Visgi, 75 minutę teisėjo skirto baudinio nepavyko realizuoti Platonui Horodovui.
Intriga finale išsisklaidė 83 minutę, kai įvartį įmušė Mantas Jurgilas ir rezultatas tapo 2:0 „Vilnius Football Academy“ naudai. Iškovotas nugalėtojų titulas tapo ryškiausiu pasiekimu šios akademijos kuriamoje istorijoje.
Iškart po rungtynių buvo pagerbti abiejų komandų naudingiausi žaidėjai, kuriais išrinkti Davidas Karaščenko ir Lukas Klasauskas. LVJUFA prezidentas Dainius Gudaitis su direktoriumi Algirdu Kvalkausku finalininkams įteikė medalius, o „Vilnius Football Academy“ aikštėje iškėlė čempionų trofėjų.
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