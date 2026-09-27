Pergalės neiškovojo: Kaune lietuviai lygiosiomis sužaidė su Azerbaidžanu

Antrose grupės rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko pratęsti pergalių serijos. Kauno „Dariaus ir Girėno“ stadione dvikovą su Azerbaidžano atstovais jie baigė lygiosiomis 1:1.
Rungtynių pradžioje neatsargiai baudos aikštelėje sužaidė Azerbaidžano gynėjai. Jie pargriovė Gvidą Gineitį ir tai tapo vienuolikos metrų baudiniu.
Iniciatyvos ėmėsi ir baudinį realizuoti ryžosi Armandas Kučys. Puolėjo šūvis buvo nepriekaištingas: galingu smūgiu jis vartininkui nepaliko jokių vilčių.
Deja, bet išlaikyti pranašumo lietuviai nesugebėjo. Nors Mahiro Emreli smūgis skriejo tiesiai į Džiugą Bartkų, Lietuvos rinktinės vartininkas kamuolio sugaudi nesugebėjo ir jis praskriejo jam tarp kojų bei suspurdėjo vartų tinkle.
Likusi rungtynių dalis atnešė daug chaoso ir mažai progų. Abi komandos dažnai strigdavo rengdamos savo atakas, o progų susikurti pavykdavo tik po varžovų klaidų. Nė vieniems pasižymėti nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinės rungtynės.
Rungtynėse pridedamos trys minutės.
Dar viena proga G. Gineičiui, bet jo smūgį blokuoja gynėjas.
G. Gineitis šauna iš toli, bet jo smūgis skrieja gerokai virš vartų.
Pavojingas Motiejaus Burbos perdavimas, bet A. Kučys nesugeba pataikyti į greitai skriejusį kamuolį.
Azerbaidžano rinktinė kur kas daugiau laiko priversta gintis, o atakoje jiems nieko sukurti nepavyksta viso kėlinio metu.
Kieta kova aikštėje ir Azerbaidžano rinktinė užsidirba jau trečią geltoną kortelę.
Po varžovų klaidos lietuviai akimirką turėjo galimybę paleisti iš toli kamuolį į tuščius vartus, bet gynėjui pavyko blokuoti smūgį.
Prasidėjo antrasis kėlinys!
Pirmasis kėlinys baigėsi. Po jo rezultatas lygus - 1:1.
Pirmajame kėlinyje pridedamos mažiausiai dvi minutės.
Puikus šansas svečiams, bet jie nepataiko į vartų plotą.
Keli Artūro Dolžnikovo bandymai įveikti varžovus baigiasi nesėkmingai.
Puiki proga lietuviams bet Justas Lasickas nepataiko į vartų plotą.
Dar viena lietuvių klaida leidžia oponentams atlikti smūgį, bet šį kartą jis netikslus.
Grubi Džiugo Bartkaus klaida. Vartininkas praleido kamuolį sau tarp kojų ir rezultatas tapo lygus.
Įvartis!
Prie 11 m. žymos stoja Armandas Kučys. Jo smūgis nepriekaištingas - lietuviai veržiasi į priekį!
Gvidas Gineitis griaunamas kitoje aikštės pusėje baudos aikštelėje ir šį kartą jau teisėjas skiria baudinį!
Varžovų žaidėjas krenta Lietuvos baudos aikštelėje, bet teisėjas fiksavo jo paties žaidimą ranka.
Rungtynės prasideda!
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Tautų lygos D grupės antroje grupėje varžosi Lietuvos, Lichtenšteino ir Azerbaidžano rinktinės.
• Grupėje pirmą vietą užėmusi komanda iškart pakils į aukštesnį divizioną, antras vietas užėmusios vienuolikės žais atkrintamąsias varžybas su dviem ketvirtas vietas C diviziono grupėse užėmusiomis komandomis.
• Pirmajame ture Lietuvos rinktinė 2:0 nugalėjo Lichtenšteino atstovus. Azerbaidžano rinktinei tai pirmasis susitikimas grupėje.
• Azerbaidžano rinktinė fiksuoja sėkmingą seriją: laimėjo 4 iš paskutinių 5 rungtynių. Tiesa, visos jos pasiektos draugiškose rungtynėse.
• Tai bus pirmosios oficialios rinktinių tarpusavio rungtynės. Iki tol komandos tris kartus žaidė draugiškus susitikimus ir užfiksuota lygybė: 1 pergalė, 1 lygiosios ir 1 pralaimėjimas.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Galima teigti, kad rungtynės prieš Lichtenšteiną nepareikalavo pernelyg daug resursų, žaidėjai pasiekė reikiamą rezultatą, o dalis jų pasąmonėje galbūt jau galvojo ir apie artėjantį rytojaus susitikimą, kas yra visiškai logiška.
Svarbiausia, kaip žaidėjai aikštėje vykdė mūsų susitarimus, kokia buvo jų koncentracija ir susikaupimas. Gal iš šono atrodė, kad viskas gavosi lengvai, bet iš tikrųjų taip nėra.
Turime gerus dalykus perkelti ir į rytojaus rungtynes. Žinoma, reikės dar didesnių pajėgumų ir greičių, nes Azerbaidžano rinktinė yra galingesnė bei techniškesnė nei buvęs varžovas.
Jie turi žaidėjų su tarptautine patirtimi, rungtyniaujančių Čempionų lygoje, tad tai bus aukštesnės kvalifikacijos varžovas.“
Edgaras Jankauskas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris
Komandų formos:
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Teisėjas fiksuoja dvikovos pabaigą. Komandos pasidalina po tašką.