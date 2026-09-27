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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Kaleinikovas ir Emilijus Krakauskas pasižymėjo įvarčiais užsienio ledo ritulio lygose

2026-09-27 22:54 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 22:54
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Sekmadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ komanda savo arenoje 3:2 įveikė Turku TPS.

Markas Kaleinikovas | IIHF nuotr.

Sekmadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ komanda savo arenoje 3:2 įveikė Turku TPS.

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„Ilves“ (17 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse užima 3-ią vietą.

Aukščiausioje Suomijos moterų lygoje Gabijos Jaroševičiūtės atstovaujama Turku TPS ekipa 2:0 išsivežė pergalę iš Oulu „Karpat“ teritorijos. Lietuvė per 12 min. 58 sek. atliko 2 smūgius į vartus.

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TPS (9 tšk.) užima 5-ą poziciją tarp 8 ekipų.

Stipriausioje Šveicarijos lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje 2:0 pranoko „EHC Biel-Bienne“ ledo ritulininkus. Lietuvis žaidė 11 min. 54 sek. ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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„Servette“ (9 tšk.) šoktelėjo į 3-ią vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (8) nukrito į 5-ą poziciją tarp 14 komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Slovakijos pajėgiausioje lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku varžovų arenoje 4:6 pralaimėjo prieš Liptovsky Mikulašo „HK 32“. Lietuvis žaidė 19 min. 18 sek., 2 kartus atakavo vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą.

„HC Prešov“ (0 tšk.) lieka paskutinėje – 12-oje – vietoje.

Baltijos lygoje „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus namuose 3:5 turėjo pripažinti Talino „HC Panter“ (Estija) pranašumą.

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„Rigas HS/Dinaburga“ (4 tšk.) lenkia tik abi Lietuvos komandas ir rikiuojasi 7-a.

Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ su Oskaru Božerockij svečiuose 1:2 pralaimėjo prieš Torunės „KH Energą“. Lietuvis nepasižymėjo.

„STS Sokol“ (0 tšk.) žengia 8-a tarp 10 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ komanda savo arenoje 2:8 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“. Emilijus Krakauskas pelnė įvartį ir 3 sykius atakavo vartus, o Titas Krakauskas atliko 1 smūgį į vartus.

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„EHC Arosa“ (3 tšk.) lenkia dvi komandas ir rikiuojasi 8-a.

Trečioje Švedijos lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu savo arenoje 6:2 susitvarkė su „Enkopings SK HK“. Gynėjas iš Lietuvos nepasižymėjo.

„Kiruna IF“ (3 tšk.) tarp 19-os Šiaurės konferencijos komandų pakilo į 6-ą vietą.

Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda išvykoje 1:0 pranoko „Hochstadt Alligators“ klubą. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.

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„Hammer Eisbaren“ be Manto Stankiaus namuose po pratęsimo 6:5 išplėšė pergalę prieš „Herforder Ice Dragons“.

Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda namuose 4:1 susitvarkė su „Herner EV Miners“ pasipriešinimu. Lietuvis pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą, 6 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (9 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hammer Eisbaren“ (5) – 8-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (6 tšk.) rikiuojasi 8-a tarp 14 ekipų.

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Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna namuose 2:3 nusileido „Waterloo Black Hawks“. Lietuvis 3 kartus atakavo vartus.

Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto savo arenoje 2:3 neatsilaikė prieš „Des Moines Buccaneers“.

Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ ekipa savų sirgalių akivaizdoje 5:2 susitvarkė su „Dubuque Fighting Saints“. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

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„Cedar Rapids RoughRiders“ (6 tšk.) yra 8 komandų Rytų konferencijos lyderė. Vakarų konferencijoje „Fargo Force“ (2) yra 7-a, o „Lancers“ (2) užima paskutinę – 8-ą – poziciją.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Tado Šližio atstovaujama Ženevos „Futur Hockey“ ekipa išvykoje 5:4 pranoko „EV Zug“ klubą. Lietuvis gavo 2 baudos min.

Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ komanda svečiuose 7:1 sutriuškino „HC Ambri-Piottą“. D. Čečekovas pelnė įvartį, o Robertas Dobrinskis nežaidė.

„LHC Academy“ (22 tšk.) su Benu Andrejausku ir Rapolu Bulovu užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (14) – 8-ą, o „Futur Hockey“ (9) – 10-ą tarp 13 ekipų.

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