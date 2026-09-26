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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Namų aikštėje „Hockey Punks – Mototoja“ neatsilaikė prieš čempionato favoritus iš Kyjivo

2026-09-26 20:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-26 20:47
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Šeštadienio popietę Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ 1:9 (0:5, 1:3, 0:1) turėjo pripažinti vienų čempionato favoritų, Kyjivo HC „Capitals“ (Ukraina), pranašumą.

OHL nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šeštadienio popietę Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ 1:9 (0:5, 1:3, 0:1) turėjo pripažinti vienų čempionato favoritų, Kyjivo HC „Capitals“ (Ukraina), pranašumą.

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Svečiai iš Ukrainos nuo pat pirmųjų minučių pademonstravo itin rimtą nusiteikimą bei jau pirmajame kėlinyje pelnė penkis įvarčius be atsako. Antrajame kėlinuke Kyjivo ekipai padidinus pranašumą, garbės įvartį vilniečiams pelnė Artemas Redko.(34:39, Georgijus Pavliukovas).

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„Capitals“ lietuvis Lukas Žukauskas pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą, net 8 kartus atakavo vartus, laimėjo 14 iš 16 ritulio išmetimų ir atliko 5 jėgos veiksmus.

Artimiausias rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žais spalio 3 dieną, šeštadienį, 16:30 val. namuose prieš Rygos „MOGO/RSU“ (Latvija) ekipą.

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