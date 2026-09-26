Namų aikštėje „Hockey Punks – Mototoja“ neatsilaikė prieš čempionato favoritus iš Kyjivo

Svečiai iš Ukrainos nuo pat pirmųjų minučių pademonstravo itin rimtą nusiteikimą bei jau pirmajame kėlinyje pelnė penkis įvarčius be atsako. Antrajame kėlinuke Kyjivo ekipai padidinus pranašumą, garbės įvartį vilniečiams pelnė Artemas Redko.(34:39, Georgijus Pavliukovas).
Milžinišką krūvį gynyboje atlaikė Vilniaus komandos vartininkas slovakas Mario Lamperis, atrėmęs 43 varžovų metimus iš 52.
„Capitals“ lietuvis Lukas Žukauskas pelnė įvartį, atliko rezultatyvų perdavimą, net 8 kartus atakavo vartus, laimėjo 14 iš 16 ritulio išmetimų ir atliko 5 jėgos veiksmus.
Artimiausias rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žais spalio 3 dieną, šeštadienį, 16:30 val. namuose prieš Rygos „MOGO/RSU“ (Latvija) ekipą.
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