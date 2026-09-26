Armalis nepraleido įvarčių Suomijoje, Grinius žibėjo Nyderlanduose

„Ilves“ (14 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse užima 3-ią poziciją.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda namuose po pratęsimo 4:3 įveikė be Danieliaus Čečekovo žaidusią „Fribourg-Gotteron“ ekipą. S. Ignatavičius žaidė 4 min. 14 sek., nerealizavo baudinio ir spėjo atlikti 2 smūgius į vartus.
„Servette“ (6 tšk.) pakilo į 9-ą vietą, o į 10-ą poziciją tarp 14 klubų nustūmė „Fribourg-Gotteron“ (6 tšk.). Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Slovakijos pajėgiausioje lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku savo arenoje 1:3 nusileido Banska Bistricos „HC’05 TAM“. Lietuvis ant ledo praleido 18 min. 45 sek. ir nepasižymėjo.
„HC Prešov“ (0 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Aukščiausios Nyderlandų lygos starte susitiko „lietuviškos“ komandos: „Nijmegen Devils“ savų žiūrovų akivaizdoje 5:0 sutriuškino „Zoetermeer Panters“. Nugalėtojų gretose Martynas Grinius atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir gavo 2 baudos min., o pralaimėjusiųjų ekipoje Dominykas Bisturys nepasižymėjo.
„Nijmegen Devils“ (3 tšk.) pakilo į 2-ą vietą, o „Zoetermeer Panters“ (0 tšk.) krito į priešpaskutinę – 12-ą – poziciją.
Trečioje Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda namuose 2:5 pralaimėjo prieš „Deggendorfer SC“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą.
„Hammer Eisbaren“ be Manto Stankiaus svečiuose 0:3 neprilygo „EHC Neuwied“.
Rostoko „Piranhas“ komanda, kurios garbę gina Markas Kaleinikovas, varžovų arenoje 3:4 neatsilaikė prieš „Herforder Ice Dragons“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (6 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Hammer Eisbaren“ (3) – 7-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (3 tšk.) rikiuojasi 10-a tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje po pratęsimo 4:5 pralaimėjo prieš „Linkoping HC“.
„Rogle BK“ (10 tšk.) Pietų konferencijoje žengia 7-a tarp 12 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ komanda namuose 1:3 nusileido Tado Šližio atstovaujamai Ženevos „Futur Hockey“ ekipai. Danielius Čečekovas pelnė vienintelį komandos įvartį, Robertas Dobrinskis nežaidė, o T. Šližys nepasižymėjo.
„LHC Academy“ be Beno Andrejausko, bet su šį sezoną debiutavusiu Rapolu Bulovu 3:0 išsivežė pergalę iš „HC Lugano“ teritorijos. R. Bulovas atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„LHC Academy“ (22 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) – 9-ą, o „Futur Hockey“ (6) lieka paskutinė – 13-a.
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