Lietuvių ledo ritulininkų užsienyje diena: Nausėda atrėmė 17 smūgių

TPS (6 tšk.) žengia 6-a tarp 8 ekipų.
Šveicarijos stipriausioje lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo namuose po pratęsimo 4:3 įveikė „Langnau Tigers“.
„Fribourg-Gotteron“ (8 tšk.) žengia 4-a, o Ženevos „Servette“ (6) su Simu Ignatavičiumi – 10-a tarp 14 komandų.
Pajėgiausioje Norvegijos lygoje „Stjernen“ su be keitimų žaidusiu Faustu Nausėda svečiuose 5:2 įveikė Ringerikės „Panthers“. Lietuvis atrėmė 17 iš 19 varžovų smūgių.
Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ ekipa savo arenoje 3:2 susitvarkė su „Storhamar“ pasipriešinimu. Lietuvis žaidė 16 min. 45 sek. ir sykį atakavo vartus.
„Stjernen“ (9 tšk.) pirmauja lygoje, o „Oilers“ (3) užima 7-ą vietą tarp 9 komandų.
Prancūzijos taurės turnyro pirmajame rate „Les Chevaliers du Lac“ su Kostu Gusevu 2:7 neatsilaikė prieš Liono „Lions“. Lietuvis nepasižymėjo.
Baltijos lygoje (OHL) tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) išvykoje 1:4 pralaimėjo prieš Rygos „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Simonas Valivonis kartą atakavo vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą, o Šarūnas Baltrūnas ir Ignas Kaupaitis nežaidė.
„Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus namuose po pratęsimo 2:1 įveikė Talino „HC Panter“ (Estija).
„HK Liepaja“ (6 tšk.) rikiuojasi 3-ia, o „Rigas HS/Dinaburga“ (4) – 6-a tarp 9 ekipų.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda, kuriai negali padėti traumą besigydantis Marijus Dumčius, išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (3 tšk.) užima 7-ą poziciją tarp 13 komandų.
Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa namuose 4:2 susitvarkė su „Ski Elite“ pasipriešinimu. Lietuvis nežaidė.
„Comet“ (8 tšk.) 8 komandų pirmenybėse žengia 3-ia.
Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu savų sirgalių akivaizdoje 2:5 pralaimėjo prieš „Jarfallą HC“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Kiruna IF“ (0 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 3 komandas ir užima 16-ą poziciją.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna išvykoje 2:3 nusileido „Waterloo Black Hawks“. Lietuvis atliko 2 smūgius į vartus.
Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto svečiuose 2:4 neatsilaikė prieš „Des Moines Buccaneers“.
„Fargo Force“ (2 tšk.) Vakarų konferencijoje yra 6-a, o „Lancers“ (2) užima priešpaskutinę – 7-ą – poziciją.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 5:4 pranoko „Sodertalję SK“.
„Rogle BK“ (13 tšk.) Pietų konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 12 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „LHC Academy“ ekipa varžovų arenoje 1:4 pralaimėjo prieš „GCK Lions“. Rapolas Bulovas nepasižymėjo, o Benas Andrejauskas nežaidė.
„LHC Academy“ (22 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) su D. Čečekovu ir Robertu Dobrinskiu – 9-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (6) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.
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