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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvių ledo ritulininkų užsienyje diena: Nausėda atrėmė 17 smūgių

2026-09-27 00:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 00:18
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Šeštadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte svečiuose 1:4 pralaimėjo prieš „Kuortanę“. Lietuvė žaidė 13 min. 47 sek. ir kartą atakavo vartus.

Rungtynių akimirka | Stop kadras

Šeštadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte svečiuose 1:4 pralaimėjo prieš „Kuortanę“. Lietuvė žaidė 13 min. 47 sek. ir kartą atakavo vartus.

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TPS (6 tšk.) žengia 6-a tarp 8 ekipų.

Šveicarijos stipriausioje lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo namuose po pratęsimo 4:3 įveikė „Langnau Tigers“.

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„Fribourg-Gotteron“ (8 tšk.) žengia 4-a, o Ženevos „Servette“ (6) su Simu Ignatavičiumi – 10-a tarp 14 komandų.

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Pajėgiausioje Norvegijos lygoje „Stjernen“ su be keitimų žaidusiu Faustu Nausėda svečiuose 5:2 įveikė Ringerikės „Panthers“. Lietuvis atrėmė 17 iš 19 varžovų smūgių.

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Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ ekipa savo arenoje 3:2 susitvarkė su „Storhamar“ pasipriešinimu. Lietuvis žaidė 16 min. 45 sek. ir sykį atakavo vartus.

„Stjernen“ (9 tšk.) pirmauja lygoje, o „Oilers“ (3) užima 7-ą vietą tarp 9 komandų.

Prancūzijos taurės turnyro pirmajame rate „Les Chevaliers du Lac“ su Kostu Gusevu 2:7 neatsilaikė prieš Liono „Lions“. Lietuvis nepasižymėjo.

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Baltijos lygoje (OHL) tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) išvykoje 1:4 pralaimėjo prieš Rygos „HK Mogo/RSU“ (Latvija). Simonas Valivonis kartą atakavo vartus ir atliko 1 jėgos veiksmą, o Šarūnas Baltrūnas ir Ignas Kaupaitis nežaidė.

„Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus namuose po pratęsimo 2:1 įveikė Talino „HC Panter“ (Estija).

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„HK Liepaja“ (6 tšk.) rikiuojasi 3-ia, o „Rigas HS/Dinaburga“ (4) – 6-a tarp 9 ekipų.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda, kuriai negali padėti traumą besigydantis Marijus Dumčius, išvykoje 3:4 pralaimėjo prieš „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija).

„KHL Sisak“ (3 tšk.) užima 7-ą poziciją tarp 13 komandų.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ ekipa namuose 4:2 susitvarkė su „Ski Elite“ pasipriešinimu. Lietuvis nežaidė.

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„Comet“ (8 tšk.) 8 komandų pirmenybėse žengia 3-ia.

Švedijos trečioje lygoje „Kiruna IF“ su Arturu Seniutu savų sirgalių akivaizdoje 2:5 pralaimėjo prieš „Jarfallą HC“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Kiruna IF“ (0 tšk.) Šiaurės konferencijoje lenkia 3 komandas ir užima 16-ą poziciją.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna išvykoje 2:3 nusileido „Waterloo Black Hawks“. Lietuvis atliko 2 smūgius į vartus.

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Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto svečiuose 2:4 neatsilaikė prieš „Des Moines Buccaneers“.

„Fargo Force“ (2 tšk.) Vakarų konferencijoje yra 6-a, o „Lancers“ (2) užima priešpaskutinę – 7-ą – poziciją.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 5:4 pranoko „Sodertalję SK“.

„Rogle BK“ (13 tšk.) Pietų konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 12 ekipų.

Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „LHC Academy“ ekipa varžovų arenoje 1:4 pralaimėjo prieš „GCK Lions“. Rapolas Bulovas nepasižymėjo, o Benas Andrejauskas nežaidė.

„LHC Academy“ (22 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) su D. Čečekovu ir Robertu Dobrinskiu – 9-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (6) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.

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