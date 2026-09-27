Uleckas pelnė 6 taškus, o „Leyma“ nusileido „Barcelona“ ekipai

Tomas Dimša ant parketo nepasirodė, o Lukas Uleckas per 23 minutes pelnė 6 taškus (2/3 tritaškiai), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 sykius prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems George‘as Condittas įmetė 17 taškų (8 atk. kam.), Alonzo Verge‘as – 16, Paulas Jorgensenas – 13, Caio Pacheco – 11, Guillemas Jou ir Didacas Cuevas pridėjo po 10.
Nugalėtojams Oleksanderis Balcerowskis surinko 21 tašką (6 atk. kam., 30 naud. bal.), Tyrese‘as Martinas – 16 (4/7 tritaškiai), Dario Brizuela – 15, Joelis Parra – 12, Kevinas Punteris, Justinas Robinsonas ir Olivier Nkamhoua – po 10.
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