Šokiruojanti žinia: vos 40-ies netikėtai mirė gerai žinomas imtynininkas

Apie sportininko mirtį sekmadienio vakarą oficialiai paskelbė AEW. Mirties aplinkybės kol kas neatskleidžiamos.
Ypač netikėta tai, kad B. Satterley vos prieš vieną dieną dalyvavo AEW „All Out“ renginyje Čikagos apylinkėse. Jis pirmojoje vakaro kovoje stojo į ringą prieš Andradę ir metė iššūkį dėl AEW nacionalinio čempiono titulo.
All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative… pic.twitter.com/uqzO371t2VREKLAMAREKLAMA— All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026
Žinia apie jo mirtį greitai pasklido po visą amerikietiškų imtynių pasaulį, o buvę ir dabartiniai B. Satterley kolegos iš AEW bei WWE socialiniuose tinkluose dalijosi prisiminimais apie vieną ryškiausių savo kartos imtynininkų.
AEW pasaulio čempionas Willas Ospreay'us, taip pat kilęs iš Anglijos, B. Satterley pavadino savo bei daugelio kitų herojumi.
Emocingą atsisveikinimą paskelbė ir AEW imtynininkas Kyle'as Fletcheris. Jis prisiminė B. Satterley kaip vieną mėgstamiausių visų laikų imtynininkų ir teigė, kad jam teko galimybė dirbti kartu su vaikystės herojumi.
„Aš tave myliu, Benai. Ilsėkis ramybėje, bičiuli“, – rašė K. Fletcheris.
Užuojautą pareiškė ir daugybė WWE atstovų. Tarp jų – Kevinas Owensas, Rhea Ripley, Jade Cargill, Adamas Pearce'as ir Paulas Heymanas.
B. Satterley amerikietiškose imtynėse praleido daugiau nei du dešimtmečius. 2012 metais jis prisijungė prie WWE, kur praleido šešerius metus ir kovojo Neville'io vardu.
2019-aisiais imtynininkas persikėlė į AEW, kur tapo vienu iš svarbiausių organizacijos atletų ir pasirodydavo ringe PAC vardu.
Paskutinėmis savo gyvenimo dienomis B. Satterley išliko aktyvus – per vos aštuonias dienas jis sudalyvavo trijose televizijos transliuotose kovose.
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