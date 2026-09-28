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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo atstovams „Polish Open“ turnyre – trys 5-osios vietos

2026-09-28 08:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 08:23
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Lenkijoje baigėsi tarptautinis tekvondo turnyras – „Polish Open“. Antrąją varžybų dieną vyko suaugusiųjų kovos.

Aurimo Masio nuotr. | Facebook nuotr.

Lenkijoje baigėsi tarptautinis tekvondo turnyras – „Polish Open“. Antrąją varžybų dieną vyko suaugusiųjų kovos.

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Vyrų svorio kategorijoje iki 74 kg 5-ąsias vietas užėmė Mykola Marčenko ir Nojus Jakelaitis. Kovoje dėl medalio M. Marčenko 0-2 pralaimėjo kroatui Karlo Holjevičiui, o N. Jakelaitis 0-2 nusileido graikui Apostolui Panagopoului.

5-as buvo ir Gabijus Balčiūnas. Jis vyrų svorio kategorijos per 87 kg ketvirtfinalyje nusileido baltarusiui Artsiomui Ploniui.

Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Danil Khammerman (iki 68 kg), Aironas Survila (iki 74 kg) ir Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) laimėjo po vieną kovą, o Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg) liko be pergalių.

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