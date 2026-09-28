Lietuvos tekvondo atstovams „Polish Open“ turnyre – trys 5-osios vietos

Vyrų svorio kategorijoje iki 74 kg 5-ąsias vietas užėmė Mykola Marčenko ir Nojus Jakelaitis. Kovoje dėl medalio M. Marčenko 0-2 pralaimėjo kroatui Karlo Holjevičiui, o N. Jakelaitis 0-2 nusileido graikui Apostolui Panagopoului.
5-as buvo ir Gabijus Balčiūnas. Jis vyrų svorio kategorijos per 87 kg ketvirtfinalyje nusileido baltarusiui Artsiomui Ploniui.
Tadas Laucevičius (iki 68 kg), Danil Khammerman (iki 68 kg), Aironas Survila (iki 74 kg) ir Melita Mikalevičiūtė (iki 67 kg) laimėjo po vieną kovą, o Gerda Meištininkaitė (iki 57 kg) liko be pergalių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.