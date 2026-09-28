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Tillas triumfavo prieš Romero, bet po kovos vos neprasidėjo muštynės

2026-09-28 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 10:33
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Darrenas Tillas pratęsė nepralaimėtų kovų seriją BKFC organizacijoje. „BKFC 94“ kovų be pirštinių turnyro pagrindinėje kovoje Mančesteryje britas vieningu teisėjų sprendimu 49:46, 49:46, 49:46 įveikė Yoelį Romero.

Darrenas Tillas | Stop kadras

Darrenas Tillas pratęsė nepralaimėtų kovų seriją BKFC organizacijoje. „BKFC 94“ kovų be pirštinių turnyro pagrindinėje kovoje Mančesteryje britas vieningu teisėjų sprendimu 49:46, 49:46, 49:46 įveikė Yoelį Romero.

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Kova buvo labiau taktinė nei daugelis tikėjosi. D. Tillas (2-0 BKFC) laikėsi atstumo ir atliko daugiau smūgių, o 49-erių Y. Romero (1-1 BKFC) „susprogdavo“ retai.  Vis dėlto kubietis kelis kartus pataikė itin skaudžiai. Vienas iš tokių smūgių paliko D. Tillui žaizdą po akimi, tačiau Y. Romero nesugebėjo ilgiau išlaikyti spaudimo. Teisėjų kortelėse brito persvara buvo aiški, nors keli raundai buvo gana atkaklūs.

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Po pergalės D. Tillas prabilo apie galimas būsimas kovas. Britas paminėjo Tommy Fury, gerbėjų numylėtiniu tapusį Mike'ą Perry ir BKFC žvaigždę Lorenzo Huntą.

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„Jau daugelį metų jį kviečiuosi į kovą. Aš nieko nebijau“, – apie M. Perry sakė D. Tillas.

Netrukus į ringą įsiveržė būtent L. Huntas, kuris priėjo prie nugalėtojo ir sukėlė beveik muštynėmis pasibaigusį konfliktą. Apsaugos darbuotojams teko skubiai įsikišti.

Įspūdingas buvo ir visas „BKFC 94“ turnyro vakaras. Tiek pagrindinėje programoje, tiek įžanginėse kovose netrūko nokautų, o kelios dvikovos baigėsi ypač netikėtais rezultatais. Vienas jų – buvusio profesionalaus britų boksininko Jacko Culleno (3-0 BKFC) pergalė prieš ilgametį BKFC vidutinio svorio čempioną Davidą Mundellą (10-3 BKFC). Po penkių raundų rezultatas buvo lygus, todėl nugalėtoją lėmė papildomas šeštasis raundas. J. Cullenas jį laimėjo ir pratęsė nepralaimėtų kovų seriją BKFC.

Kitose vakaro kovose Gazas Corranas (3-0) įveikė Macą Bygravesą (2-1) ir tapo BKFC britų vidutinio svorio čempionu, o Karlas Thompsonas (5-1) vieningu teisėjų sprendimu pranoko Andy Thorntoną (2-1) bei iškovojo BKFC britų pussunkio svorio čempiono diržą.

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