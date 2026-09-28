OLY pasirašė sutartį su buvusiu žalgiriečiu

Buvęs žalgirietis ruošėsi šiam sezonui su OLY komanda.
40 metų 206 cm ūgio centras praeitą sezoną gynė Milano „Armani Olimpia“ garbę ir Eurolygoje per 11 minučių pelnė 2,9 taško, atkovojo 2,1 kamuolio ir rinko 4,7 naudingumo balo.
Atvyksta ir George‘as Papas, taip pat pasirašęs metų sutartį.
28 metų gynėjas prieš tai gynė Atėnų „Maroussi“ garbę, OLY jis priklausė 2022–2024 m.
Praeitą sezoną Graikijoje jis per 20 minučių pelnė 6,7 taško, atkovojo 1,8 kamuolio, atliko 2,2 perdavimo ir rinko 7,5 naudingumo balo.
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