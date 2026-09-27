Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„UTMA 19“ užkulisiai: išmuštas dantis, kova dėl mamos ir dvyliktoko treniruotės 5 ryto

2026-09-27 19:54 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 19:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre netrūko netikėtų baigčių, revanšų ir pergalių. Vieni kovotojai žengė dar vieną žingsnį čempiono diržo link, kiti jo neteko, o Romualdui Augai šis vakaras tapo paskutiniu profesionalaus kovotojo karjeroje.

Tomas Banskis – Mantvydas Perednis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (9)

Rugsėjo 26 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre netrūko netikėtų baigčių, revanšų ir pergalių. Vieni kovotojai žengė dar vieną žingsnį čempiono diržo link, kiti jo neteko, o Romualdui Augai šis vakaras tapo paskutiniu profesionalaus kovotojo karjeroje.

REKLAMA
0

Vakaro metu paaiškėjo keturi 81 kg svorio kategorijos aštuntuko pusfinalininkai, du nauji UTMA čempionai, į profesionalų bokso ringą pergalingai sugrįžo Eimantas Stanionis, o ilgai laukta Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio akistata baigėsi anksčiau laiko dėl patirtos rankos traumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Revanšas už sulaužytą nosį

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Ignas Pauliukevičius – Modestas Juodpusis (09.26)

Viena dramatiškiausių vakaro akistatų tapo Igno Pauliukevičiaus ir Modesto Juodpusio revanšas. Pirmuosius du raundus laimėjo M. Juodpusis, tačiau trečiojo raundo pabaigoje kovos eiga pasikeitė – paskutinę raundo sekundę I. Pauliukevičius pasiuntė varžovą į nokdauną. Nugalėtojui išaiškinti prireikė papildomo raundo, po kurio teisėjų sprendimu pergalė atiteko I. Pauliukevičiui.

REKLAMA
REKLAMA

Pats kovotojas po dvikovos neslėpė jautęs, kad jos pradžia klostėsi ne jo naudai.

„Jaučiau pradžioj, kad pralaimiu. Jaučiau. Bet va, atsiėmiau, kas mano buvo“, – po pergalės kalbėjo I. Pauliukevičius.

REKLAMA

Paklaustas, kas leido perlaužti nesėkmingai prasidėjusią kovą, sportininkas atskleidė ir kitą, už ringe matomo kovotojo slypinčią pusę. Pasak jo, svarbiu momentu jį užvedė treneris, priminęs vieną asmeniškiausių motyvacijos priežasčių.

„Treneris! Treneris užvedė. Treneris, mano klubo savininkas. Užvedė mane, kad dėl savo mamos dirbu, noriu jai padėti <...>. Tiesiog turėjau tai padaryt“, – pasakojo kovotojas.

REKLAMA
REKLAMA

Ši pergalė turėjo ir papildomą revanšo prieskonį. Pirmojoje tarpusavio akistatoje M. Juodpusis buvo sulaužęs I. Pauliukevičiui nosį, o šįkart pats iš ringo išėjo prakirstu antakiu.

„Jis sulaužė man nosį, aš jam dabar antakį prakirtau“, – juokdamasis sakė I. Pauliukevičius.

Tarpusavio kovų rezultatas tapo lygus – 1:1, todėl, panašu, istorija dar nėra baigta.

„Lygiosios, vienas–vienas. Reikės kitos kovos išsiaiškinti“, – sakė I. Pauliukevičius ir patvirtino, kad trečiosios akistatos norėtų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau prieš galimą trečią susitikimą su M. Juodpusiu jo jau laukia kitas išbandymas. Iškart po kovos į ringą įžengė Naglis Kanišauskas ir metė I. Pauliukevičiui iššūkį. Jų akistata numatyta spalio 24 d. Vilniuje vyksiančiame „UTMA 20“ turnyre ir bus pagrindinė vakaro kova.

Karjeros pabaiga ir išmuštas dantis

Dar vakaro pradžioje į ringą paskutinei profesionalios karjeros kovai žengė Romualdas Auga. Tris raundus trukusioje akistatoje jį teisėjų sprendimu įveikė Deividas Žamba.

REKLAMA

Kova R. Augai paliko ir fizinį prisiminimą – ringe jis neteko danties. Tačiau vos nulipęs nuo ringo kovotojas į situaciją jau sugebėjo pažvelgti su šypsena.

Paklaustas, ko pritrūko iki pergalės, jis atsakė trumpai: „Sėkmės.“

O kalbėdamas apie patirtus smūgius pajuokavo: „Pačioj pradžioj pramiegojau ir va... už dantukus mokėti reikės.“

Vis dėlto svarbiausias jo atsakymas buvo ne apie pačią kovą. Paklaustas, ar tai tikrai buvo paskutinis jo pasirodymas ringe, R. Auga abejonių nepaliko.

REKLAMA

„Tikrai, tikrai jau viskas. Jau prasidės tėčio ir trenerio kelias“, – sakė jis.

Artimiausiu metu R. Auga planuoja pailsėti, o vėliau koncentruotis į trenerio darbą ir dukros auginimą. Net ir užbaigęs savo kovą jis liko stebėti turnyro – labiausiai laukė ne pagrindinės vakaro akistatos, o 81 kg aštuntuko.

„Šiaip labiausiai tai viso to aštuntuko laukiu, nes beprotiškai įdomus yra. Ne tiek, kiek pati vakaro kova, bet va tas aštuntukas pats yra man labai įdomus“, – sakė karjerą baigęs kovotojas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kovoje dėl 50 tūkst. eurų prizo liko 4 kovotojai

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Arnoldas Misiūnas – Deividas Jemeljanovas (09.26)

81 kg svorio kategorijos turnyras prasidėjo keturiais ketvirtfinaliais, po kurių kovoje dėl UTMA diržo ir 50 tūkst. eurų premijos liko Deividas Jemeljanovas, Rodrigo Mineiro, Isa Gocmenas ir Tomas Banskis.

Vienas greičiausių ketvirtfinalių priklausė D. Jemeljanovui. Jo ir Arnoldo Misiūno akistata baigėsi dar pirmajame raunde. D. Jemeljanovas smūgiais į koją privertė varžovą suklupti, o A. Misiūnui antrą kartą nebegalėjufs tęsti kovos buvo paskelbtas techninis nokautas.

REKLAMA

Tačiau pats D. Jemeljanovas po pergalės atrodė beveik nusivylęs tuo, kad ringe praleido taip mažai laiko.

„Nespėjau dar pasirodyt pilnai, tiek ruošėmės, tiek įdėjom. Neišpildžiau viso arsenalo. Tiesiog pamačiau spragą ir kažkaip išnaudojau maksimaliai ją, ir pasibaigė. Visą laiką gali geriau“, – savo pasirodymą vertino jis.

REKLAMA

Dar prieš turnyrą vienas aštuntuko dalyvių Ričardas Kulis D. Jemeljanovą įvardijo kaip kovotoją, kurį matytų finale. Pats D. Jemeljanovas su tokia prognoze sutiko.

„Taip pat! Realiai taip pat. Dėl to ir visi esam, kad žinom, kad norim būt finale, kovot dėl titulo“, – juokėsi kovotojas.

Tačiau paklaustas, ką norėtų matyti priešingoje finalo pusėje, D. Jemeljanovas ilgai nesvarstė – įvardijo savo komandos draugą Tomą Banskį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tomas... kolega. Mes abudu esam verti finalo. Esam komanda ir tikiuosi būsim finale“, – sakė jis.

Iki pusfinalio dar likus beveik mėnesiui, D. Jemeljanovas po greitos pergalės bent tą vakarą apie kitą pasiruošimo etapą per daug negalvojo.

„Dabar ruošiuosi užsakyt picą!“ – juokėsi jis.

Jauniausias aštuntuko dalyvis T. Banskis apie finalą kalba atsargiai

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Tomas Banskis – Mantvydas Perednis (09.26)

Jeigu D. Jemeljanovas apie galimą finalą kalba užtikrintai, jo komandos draugas T. Banskis prognozuoti ateitį gerokai atsargesnis.

REKLAMA

Aštuoniolikmetis ketvirtfinalyje susitiko su Mantvydu Peredniu ir varžovą tris kartus pasiuntė į nokdauną smūgiais į korpusą. Kova baigėsi techniniu nokautu dar pirmajame raunde.

Taip T. Banskis užsitikrino vietą pusfinalyje, tačiau jame jo laukia rimtas išbandymas – Isa Gocmenas. Pastarasis kitame ketvirtfinalyje pirmajame raunde techniniu nokautu sustabdė R. Kulį.

REKLAMA

Todėl apie galimą finalą T. Banskis kol kas kalba atsargiai.

„Nenoriu prisikalbėti daug, aš dar jaunas, bandau įrodyt, kad galiu kovoti ir aštuoniolikos metų su tokio lygio kovotojais. Nieko nenoriu pasakyti, tiesiog einu savo keliu. Jei pavyks – pavyks“, – sakė T. Banskis.

Jo amžius išskiria jį iš kitų aštuntuko dalyvių ne tik ringe. Kol profesionalaus sporto pasaulyje jis siekia vietos tarp geriausių 81 kg kategorijos kovotojų, kasdienybėje T. Banskis vis dar yra dvyliktokas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiruošimą profesionalioms kovoms tenka derinti su pamokomis ir artėjančiais egzaminais.

„Reikia keltis 5 ryto, sportuoti prieš mokyklą, per mokyklos langą 12 valandą ir po mokyklos vakare. <...> Ir dar iš minusų, kad dar nėra vyriškos jėgos, dar ji auga, pats dar augu“, – pasakojo aštuoniolikmetis.

Įtempto grafiko jis neslepia, tačiau net ir kovodamas turnyre, kurio nugalėtojui atiteks 50 tūkst. eurų, pinigų pagrindiniu tikslu nevadina.

„Iš tikrųjų aš nesureikšminu tų pinigų. Noriu tobulėti, noriu augti. Nuo pat mažens norėjau sunkių kovų, norėjau pasiekti kažką gero“, – sakė T. Banskis.

Apie save finale jis kalbėti vengia, tačiau dėl D. Jemeljanovo perspektyvų yra gerokai drąsesnis.

„Aš žinau, kad mano klubiokas Deividas savo pusėj tikrai apsidoros“, – teigė T. Banskis.

O kas nutiktų, jeigu lapkričio 28 d. Kaune finale iš tiesų tektų kautis dviem komandos draugams?

„Tai kai ateis, ir žiūrėsim!“ – nusijuokė jis.

Iki tokio scenarijaus abiem dar teks įveikti po vieną varžovą. Pusfinaliai vyks spalio 24 d. „UTMA 20“ turnyre Vilniuje, o du geriausi aštuntuko kovotojai lapkričio 28 d. sugrįš į Kauną, kur „UTMA 21“ turnyre išsiaiškins 81 kg kategorijos nugalėtoją.

Čempionų vakaras: vienas diržas sukurtas, kitas – atimtas

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Modestas Žmuidina – Dovydas Levickis (09.26)

REKLAMA

„UTMA 19“ programoje netrūko ne tik kovų dėl ateities galimybių, bet ir dėl čempionų diržų.

Khyzeris Hayatas ir Martynas Danius kovojo dėl pirmojo organizacijos istorijoje 67 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono titulo. Kovos pradžioje M. Danius demonstravo savo smūgių jėgą, tačiau K. Hayatui užteko vienos tiksliai išnaudotos progos – spyriu į galvą jis nokautavo lietuvį ir tapo pirmuoju šios svorio kategorijos UTMA čempionu.

Dar daugiau dramos atnešė 63,5 kg kategorijos titulinė kova.

Į ringą čempiono diržo ginti žengęs Dovydas Levickis pirmavo pirmuosius du raundus, tačiau trečiasis visiškai pakeitė kovos eigą. Modestas Žmuidina tris kartus pasiuntė čempioną į nokdauną ir techniniu nokautu iškovojo titulą. Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje S. Maslobojevas juokavo, kad šia pergale M. Žmuidina nutraukė savo bendraklubių pralaimėjimų „prakeiksmą“, mat kiti „Spartos“ kovotojai tą vakarą pasirodė ne itin sėkmingai.

Stanionio sugrįžimui dešimties raundų neprireikė

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Eimantas Stanionis – Kaine'as Fourie (09.26)

Artėjant vakaro pabaigai kikboksą ringe trumpam pakeitė profesionalus boksas.

Eimantas Stanionis į ringą žengė po beveik metų pertraukos. Jo ir Pietų Afrikos Respublikos boksininko Kaine'o Fourie akistatai buvo numatyta iki dešimties raundų, tačiau tiek neprireikė.

REKLAMA

Lietuvis nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. Jau pirmajame raunde K. Fourie du kartus atsidūrė nokdaune, o antrajame E. Stanionis kovą užbaigė nokautu.

Taip po beveik metų be profesionalios kovos E. Stanionio sugrįžimas truko mažiau nei du pilnus raundus.

Pergalė Kaune tapo pirmuoju jo žingsniu naujame karjeros etape – prieš kovą lietuvis neslėpė ambicijų dar kartą siekti pasaulio čempiono titulo ir užsiminė apie galimybę karjerą tęsti Lietuvoje.

Ilgai laukta vakaro kulminacija baigėsi nusivylimu

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Pagrindinę „UTMA 19“ akistatą tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio daugelis žiūrovų stebėjo net atsistoję.

Pirmasis raundas klostėsi apylygiai, tačiau ilgai laukta dvikova taip ir nepasiekė sportinės atomazgos, kurios buvo tikėtasi prieš turnyrą.

Antrajame raunde D. Dirkstys pajuto stiprų rankos skausmą ir kovos tęsti nebegalėjo. Pergalė buvo įskaityta S. Maslobojevui.

Po kovos nugalėtojas neslėpė apmaudo. Jo teigimu, planas buvo leisti jaunesniam varžovui pirmuosiuose raunduose išeikvoti daugiau jėgų, o vėliau pačiam perimti iniciatyvą, tačiau įgyvendinti šio sumanymo taip ir nepavyko.

Netikėtai nutrūkusi pagrindinė vakaro kova sukėlė žiūrovų nepasitenkinimą ir spekuliacijų, ar D. Dirkstys iš tiesų patyrė traumą. Vis dėlto per spaudos konferenciją S. Maslobojevas teigė smūgio metu pajutęs „suminkštėjusią“ varžovo ranką ir išgirdęs staigų skausmingą jo šūksnį.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų