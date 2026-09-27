„UTMA 19“ užkulisiai: išmuštas dantis, kova dėl mamos ir dvyliktoko treniruotės 5 ryto

Vakaro metu paaiškėjo keturi 81 kg svorio kategorijos aštuntuko pusfinalininkai, du nauji UTMA čempionai, į profesionalų bokso ringą pergalingai sugrįžo Eimantas Stanionis, o ilgai laukta Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio akistata baigėsi anksčiau laiko dėl patirtos rankos traumos.
Revanšas už sulaužytą nosį
Viena dramatiškiausių vakaro akistatų tapo Igno Pauliukevičiaus ir Modesto Juodpusio revanšas. Pirmuosius du raundus laimėjo M. Juodpusis, tačiau trečiojo raundo pabaigoje kovos eiga pasikeitė – paskutinę raundo sekundę I. Pauliukevičius pasiuntė varžovą į nokdauną. Nugalėtojui išaiškinti prireikė papildomo raundo, po kurio teisėjų sprendimu pergalė atiteko I. Pauliukevičiui.
Pats kovotojas po dvikovos neslėpė jautęs, kad jos pradžia klostėsi ne jo naudai.
„Jaučiau pradžioj, kad pralaimiu. Jaučiau. Bet va, atsiėmiau, kas mano buvo“, – po pergalės kalbėjo I. Pauliukevičius.
Paklaustas, kas leido perlaužti nesėkmingai prasidėjusią kovą, sportininkas atskleidė ir kitą, už ringe matomo kovotojo slypinčią pusę. Pasak jo, svarbiu momentu jį užvedė treneris, priminęs vieną asmeniškiausių motyvacijos priežasčių.
„Treneris! Treneris užvedė. Treneris, mano klubo savininkas. Užvedė mane, kad dėl savo mamos dirbu, noriu jai padėti <...>. Tiesiog turėjau tai padaryt“, – pasakojo kovotojas.
Ši pergalė turėjo ir papildomą revanšo prieskonį. Pirmojoje tarpusavio akistatoje M. Juodpusis buvo sulaužęs I. Pauliukevičiui nosį, o šįkart pats iš ringo išėjo prakirstu antakiu.
„Jis sulaužė man nosį, aš jam dabar antakį prakirtau“, – juokdamasis sakė I. Pauliukevičius.
Tarpusavio kovų rezultatas tapo lygus – 1:1, todėl, panašu, istorija dar nėra baigta.
„Lygiosios, vienas–vienas. Reikės kitos kovos išsiaiškinti“, – sakė I. Pauliukevičius ir patvirtino, kad trečiosios akistatos norėtų.
Tačiau prieš galimą trečią susitikimą su M. Juodpusiu jo jau laukia kitas išbandymas. Iškart po kovos į ringą įžengė Naglis Kanišauskas ir metė I. Pauliukevičiui iššūkį. Jų akistata numatyta spalio 24 d. Vilniuje vyksiančiame „UTMA 20“ turnyre ir bus pagrindinė vakaro kova.
Karjeros pabaiga ir išmuštas dantis
Dar vakaro pradžioje į ringą paskutinei profesionalios karjeros kovai žengė Romualdas Auga. Tris raundus trukusioje akistatoje jį teisėjų sprendimu įveikė Deividas Žamba.
Kova R. Augai paliko ir fizinį prisiminimą – ringe jis neteko danties. Tačiau vos nulipęs nuo ringo kovotojas į situaciją jau sugebėjo pažvelgti su šypsena.
Paklaustas, ko pritrūko iki pergalės, jis atsakė trumpai: „Sėkmės.“
O kalbėdamas apie patirtus smūgius pajuokavo: „Pačioj pradžioj pramiegojau ir va... už dantukus mokėti reikės.“
Vis dėlto svarbiausias jo atsakymas buvo ne apie pačią kovą. Paklaustas, ar tai tikrai buvo paskutinis jo pasirodymas ringe, R. Auga abejonių nepaliko.
„Tikrai, tikrai jau viskas. Jau prasidės tėčio ir trenerio kelias“, – sakė jis.
Artimiausiu metu R. Auga planuoja pailsėti, o vėliau koncentruotis į trenerio darbą ir dukros auginimą. Net ir užbaigęs savo kovą jis liko stebėti turnyro – labiausiai laukė ne pagrindinės vakaro akistatos, o 81 kg aštuntuko.
„Šiaip labiausiai tai viso to aštuntuko laukiu, nes beprotiškai įdomus yra. Ne tiek, kiek pati vakaro kova, bet va tas aštuntukas pats yra man labai įdomus“, – sakė karjerą baigęs kovotojas.
Kovoje dėl 50 tūkst. eurų prizo liko 4 kovotojai
81 kg svorio kategorijos turnyras prasidėjo keturiais ketvirtfinaliais, po kurių kovoje dėl UTMA diržo ir 50 tūkst. eurų premijos liko Deividas Jemeljanovas, Rodrigo Mineiro, Isa Gocmenas ir Tomas Banskis.
Vienas greičiausių ketvirtfinalių priklausė D. Jemeljanovui. Jo ir Arnoldo Misiūno akistata baigėsi dar pirmajame raunde. D. Jemeljanovas smūgiais į koją privertė varžovą suklupti, o A. Misiūnui antrą kartą nebegalėjufs tęsti kovos buvo paskelbtas techninis nokautas.
Tačiau pats D. Jemeljanovas po pergalės atrodė beveik nusivylęs tuo, kad ringe praleido taip mažai laiko.
„Nespėjau dar pasirodyt pilnai, tiek ruošėmės, tiek įdėjom. Neišpildžiau viso arsenalo. Tiesiog pamačiau spragą ir kažkaip išnaudojau maksimaliai ją, ir pasibaigė. Visą laiką gali geriau“, – savo pasirodymą vertino jis.
Dar prieš turnyrą vienas aštuntuko dalyvių Ričardas Kulis D. Jemeljanovą įvardijo kaip kovotoją, kurį matytų finale. Pats D. Jemeljanovas su tokia prognoze sutiko.
„Taip pat! Realiai taip pat. Dėl to ir visi esam, kad žinom, kad norim būt finale, kovot dėl titulo“, – juokėsi kovotojas.
Tačiau paklaustas, ką norėtų matyti priešingoje finalo pusėje, D. Jemeljanovas ilgai nesvarstė – įvardijo savo komandos draugą Tomą Banskį.
„Tomas... kolega. Mes abudu esam verti finalo. Esam komanda ir tikiuosi būsim finale“, – sakė jis.
Iki pusfinalio dar likus beveik mėnesiui, D. Jemeljanovas po greitos pergalės bent tą vakarą apie kitą pasiruošimo etapą per daug negalvojo.
„Dabar ruošiuosi užsakyt picą!“ – juokėsi jis.
Jauniausias aštuntuko dalyvis T. Banskis apie finalą kalba atsargiai
Jeigu D. Jemeljanovas apie galimą finalą kalba užtikrintai, jo komandos draugas T. Banskis prognozuoti ateitį gerokai atsargesnis.
Aštuoniolikmetis ketvirtfinalyje susitiko su Mantvydu Peredniu ir varžovą tris kartus pasiuntė į nokdauną smūgiais į korpusą. Kova baigėsi techniniu nokautu dar pirmajame raunde.
Taip T. Banskis užsitikrino vietą pusfinalyje, tačiau jame jo laukia rimtas išbandymas – Isa Gocmenas. Pastarasis kitame ketvirtfinalyje pirmajame raunde techniniu nokautu sustabdė R. Kulį.
Todėl apie galimą finalą T. Banskis kol kas kalba atsargiai.
„Nenoriu prisikalbėti daug, aš dar jaunas, bandau įrodyt, kad galiu kovoti ir aštuoniolikos metų su tokio lygio kovotojais. Nieko nenoriu pasakyti, tiesiog einu savo keliu. Jei pavyks – pavyks“, – sakė T. Banskis.
Jo amžius išskiria jį iš kitų aštuntuko dalyvių ne tik ringe. Kol profesionalaus sporto pasaulyje jis siekia vietos tarp geriausių 81 kg kategorijos kovotojų, kasdienybėje T. Banskis vis dar yra dvyliktokas.
Pasiruošimą profesionalioms kovoms tenka derinti su pamokomis ir artėjančiais egzaminais.
„Reikia keltis 5 ryto, sportuoti prieš mokyklą, per mokyklos langą 12 valandą ir po mokyklos vakare. <...> Ir dar iš minusų, kad dar nėra vyriškos jėgos, dar ji auga, pats dar augu“, – pasakojo aštuoniolikmetis.
Įtempto grafiko jis neslepia, tačiau net ir kovodamas turnyre, kurio nugalėtojui atiteks 50 tūkst. eurų, pinigų pagrindiniu tikslu nevadina.
„Iš tikrųjų aš nesureikšminu tų pinigų. Noriu tobulėti, noriu augti. Nuo pat mažens norėjau sunkių kovų, norėjau pasiekti kažką gero“, – sakė T. Banskis.
Apie save finale jis kalbėti vengia, tačiau dėl D. Jemeljanovo perspektyvų yra gerokai drąsesnis.
„Aš žinau, kad mano klubiokas Deividas savo pusėj tikrai apsidoros“, – teigė T. Banskis.
O kas nutiktų, jeigu lapkričio 28 d. Kaune finale iš tiesų tektų kautis dviem komandos draugams?
„Tai kai ateis, ir žiūrėsim!“ – nusijuokė jis.
Iki tokio scenarijaus abiem dar teks įveikti po vieną varžovą. Pusfinaliai vyks spalio 24 d. „UTMA 20“ turnyre Vilniuje, o du geriausi aštuntuko kovotojai lapkričio 28 d. sugrįš į Kauną, kur „UTMA 21“ turnyre išsiaiškins 81 kg kategorijos nugalėtoją.
Čempionų vakaras: vienas diržas sukurtas, kitas – atimtas
„UTMA 19“ programoje netrūko ne tik kovų dėl ateities galimybių, bet ir dėl čempionų diržų.
Khyzeris Hayatas ir Martynas Danius kovojo dėl pirmojo organizacijos istorijoje 67 kg svorio kategorijos kikbokso čempiono titulo. Kovos pradžioje M. Danius demonstravo savo smūgių jėgą, tačiau K. Hayatui užteko vienos tiksliai išnaudotos progos – spyriu į galvą jis nokautavo lietuvį ir tapo pirmuoju šios svorio kategorijos UTMA čempionu.
Dar daugiau dramos atnešė 63,5 kg kategorijos titulinė kova.
Į ringą čempiono diržo ginti žengęs Dovydas Levickis pirmavo pirmuosius du raundus, tačiau trečiasis visiškai pakeitė kovos eigą. Modestas Žmuidina tris kartus pasiuntė čempioną į nokdauną ir techniniu nokautu iškovojo titulą. Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje S. Maslobojevas juokavo, kad šia pergale M. Žmuidina nutraukė savo bendraklubių pralaimėjimų „prakeiksmą“, mat kiti „Spartos“ kovotojai tą vakarą pasirodė ne itin sėkmingai.
Stanionio sugrįžimui dešimties raundų neprireikė
Artėjant vakaro pabaigai kikboksą ringe trumpam pakeitė profesionalus boksas.
Eimantas Stanionis į ringą žengė po beveik metų pertraukos. Jo ir Pietų Afrikos Respublikos boksininko Kaine'o Fourie akistatai buvo numatyta iki dešimties raundų, tačiau tiek neprireikė.
Lietuvis nuo pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. Jau pirmajame raunde K. Fourie du kartus atsidūrė nokdaune, o antrajame E. Stanionis kovą užbaigė nokautu.
Taip po beveik metų be profesionalios kovos E. Stanionio sugrįžimas truko mažiau nei du pilnus raundus.
Pergalė Kaune tapo pirmuoju jo žingsniu naujame karjeros etape – prieš kovą lietuvis neslėpė ambicijų dar kartą siekti pasaulio čempiono titulo ir užsiminė apie galimybę karjerą tęsti Lietuvoje.
Ilgai laukta vakaro kulminacija baigėsi nusivylimu
Pagrindinę „UTMA 19“ akistatą tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio daugelis žiūrovų stebėjo net atsistoję.
Pirmasis raundas klostėsi apylygiai, tačiau ilgai laukta dvikova taip ir nepasiekė sportinės atomazgos, kurios buvo tikėtasi prieš turnyrą.
Antrajame raunde D. Dirkstys pajuto stiprų rankos skausmą ir kovos tęsti nebegalėjo. Pergalė buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Po kovos nugalėtojas neslėpė apmaudo. Jo teigimu, planas buvo leisti jaunesniam varžovui pirmuosiuose raunduose išeikvoti daugiau jėgų, o vėliau pačiam perimti iniciatyvą, tačiau įgyvendinti šio sumanymo taip ir nepavyko.
Netikėtai nutrūkusi pagrindinė vakaro kova sukėlė žiūrovų nepasitenkinimą ir spekuliacijų, ar D. Dirkstys iš tiesų patyrė traumą. Vis dėlto per spaudos konferenciją S. Maslobojevas teigė smūgio metu pajutęs „suminkštėjusią“ varžovo ranką ir išgirdęs staigų skausmingą jo šūksnį.
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