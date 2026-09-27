„Polish Open“ turnyre Lenkijoje – Liepos Indrikonytės ir Amelijos Bičkaitės aukso medaliai

Jaunimo svorio kategorijos iki 44 kg čempione tapo Liepa Indrikonytė. Ji pusfinalyje 2-0 nugalėjo čilietę Agustiną Farfan Saavedrą, o finale 2-0 pranoko ukrainietę Tetjaną Ševčuk.
Tarp jaunių auksą laimėjo Amelija Bičkaitė (iki 55 kg). Ji 2-0 įveikė lenkę Natalią Mazurek, 2-0 pranoko kitą lenkę Mają Kaczorowską, gavo pergalę be kovos prieš pėdos traumą patyrusią Lietuvos atstovę Katalėją Rybkiną, o finale 2-1 įveikė lenkę Leną Lipską. K. Rybkinai atiteko bronza.
Jaunimo varžybų sidabrą pelnė Meida Masytė (iki 55 kg) ir Koralė Užkuraitytė (iki 68 kg), o bronzą – Danielius Gapšys (iki 55 kg).
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