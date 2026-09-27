Sargiūnas nežaidė, „Fenerbahče“ klupo Turkijoje

Eurolygos ekipai 16 taškų pelnė Talenas Hortonas-Tuckeris, 13 – Shavonas Shieldsas (7 atk. kam.), 12 – Braxtonas Key, 10 – Trentas Forrestas.
Ignas Sargiūnas rungtynėms registruotas nebuvo.
Nugalėtojams 17 taškų pridėjo Malachi Flynnas, po 16 – Marcquise‘as Reedas ir Trevionas Williamsas (14 atk. kam.), 10 – Tyleris Cavanaugh.
„Fenerbahče“ kitą savaitę Eurolygoje kausis su Miuncheno „Bayern“ ir Dubajaus „Dubai“.
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