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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė siunčia netikėtą žinią dėl bobų vasaros: ji bus kitokia – pasiruoškite

2026-09-28 10:59 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-28 10:59
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad Lietuvoje įsitvirtino anticiklonas Arno, išstūmęs darganotą pietinį cikloną. Šią savaitę šalį taip pat pasieks sausesni, ramesni ir šiltesni orai, kurie primins vasarą. Bet yra ir netikėta žinia, kad naktys, ypač giedresnės, bus tikrai vėsokos. Tiesa, savaitės viduryje trumpam gali palyti, tačiau kritulių bus nedaug.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad Lietuvoje įsitvirtino anticiklonas Arno, išstūmęs darganotą pietinį cikloną. Šią savaitę šalį taip pat pasieks sausesni, ramesni ir šiltesni orai, kurie primins vasarą. Bet yra ir netikėta žinia, kad naktys, ypač giedresnės, bus tikrai vėsokos. Tiesa, savaitės viduryje trumpam gali palyti, tačiau kritulių bus nedaug.

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Pasak sinoptikės, anticiklonas Arno pagaliau nustūmė darganotą pietietį cikloną tolyn ir virš Baltijos bei Rytų Europos įsitvirtino su sausesniais, ramesniais ir šiltesniais orais.

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„Anticiklonas, vardu Arno, pagaliau nustūmė darganotą pietietį cikloną tolyn ir su sausais, ramesniais ir šiltesniais orais įsitvirtino virš Baltijos ir Rytų Europos.

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Tiesa, šilčiau bus tik dienomis, nes naktys, ypač giedresnės, bus vėsokos, o pirmadienio naktis – ypač“, – prognozavo E. Latvėnaitė.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Trečiadienį prie šio anticiklono prisijungs dar vienas, virš Skandinavijos stiprėjantis anticiklonas. Tarp jų įsiterpęs silpnas atmosferos frontas antradienio vakare ir trečiadienio naktį kai kur atneš nedidelį lietų.

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„Trečiadienį prie jo prisijungs dar vienas, virš Skandinavijos stiprėjantis anticiklonas.

Tik tarp jų įsiterpęs silpnas atmosferos frontas antradienio pavakare ir trečiadienio naktį gali šiek tiek lietumi palaistyti, bet ko gero tik dulkes nuplaus“, – teigė sinoptikė.

Savaitės viduryje – trumpas lietus

Anot E. Latvėnaitės, labiau apniukusios antradienio ir ypač trečiadienio naktys bus šiek tiek šiltesnės. Vėliau lietaus jau nebesitikima, o vėjas bus silpnas ir dažniausiai nepastovios krypties.

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„Tad labiau apniukusios antradienio, ir ypač trečiadienio, naktys bus kiek šiltesnės. Vėliau jau be lietaus, pūs silpnas, dažniausiai nepastovių krypčių vėjas, naktys vėl bus vėsesnės, ypač savaitgalio.

Dienomis vis dar iki 20 ar šiek tiek daugiau sušils“, – prognozavo sinoptikė.

Nors naktys bus vėsesnės, dienomis Lietuvoje išliks gana šilta – temperatūra daug kur sieks 18–21 laipsnį.

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Tiesa, dėl kito savaitgalio orų temperatūros prognozės modeliai kol kas nesutaria. Tikėtina, kad savaitės pabaigoje orai jau bus vėsesni ir dienomis.

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 28 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai, tirštesni jie bus šiaurės rytiniuose, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–8°C, pajūryje 9–11°C, šilčiausia Kuršių nerijoje – 12–14°C. Dieną oras sušils iki 17–20°C.

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Antradienį, rugsėjo 29 d., naktį lietaus nenumatoma, tačiau dieną vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietryčių 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–10°C, šilčiausia bus vakariniame ir šiaurės vakariniame šalies pakraštyje, vėsiausia – rytiniuose rajonuose. Kuršių nerijoje temperatūra sieks 11–13°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.

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Trečiadienį, rugsėjo 30 d., naktį kai kur šiek tiek palis, o dieną lietaus jau nebesitikima. Vėjas naktį nepastovus, 2–6 m/s, dieną rytinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose 6–8°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.

Ketvirtadienį, spalio 1 d., lietaus nenumatoma, tačiau rytą daug kur nusidrieks rūkai. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, dieną oras sušils iki 18–21°C.

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Penktadienį, spalio 2 d., lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių, naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–8°C, Kuršių nerijoje 9–12°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C.

Šeštadienį, spalio 3 d., lietaus nenumatoma. Vėjas rytų, pietryčių 3–7 m/s. Naktį temperatūra sieks 4–7°C, pajūryje 8–10°C, šilčiausia bus Kuršių nerijoje. Dieną temperatūra sieks 14–17°C.

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