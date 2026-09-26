Jau netrukus Lietuvoje šils iki 21 laipsnio: apsibraukite raudonai

Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:
Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–17 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną be žymesnio lietaus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Pirmadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Kitą savaitę šils dar labiau
Pirmadienį be lietaus. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje iki 11, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 25 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 43 cm ir Nemune ties Smalininkais– iki 12 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 13–16, Kuršių mariose – 15, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Plačiau apie orus vakar TV3 Žiniose kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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