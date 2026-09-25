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TV3 naujienos > Žmonės

Naglis Šulija išklojo, ką žvaigždės žada Maslobojevo ir Dirksčio kovai: „Tai pasimatys iš karto...“

2026-09-25 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 17:30
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Rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje vykstantis „UTMA 19 kovų turnynas suvienys šio sporto entuziastus ir smalsuolius. Viena didžiausių renginio intrigų – Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikova. Kol gerbėjai įnirtingai spėlioja ir diskutuoja, kas pelnys pergalę, apie galimą kovos lemtį pagal žvaigždes papasakojo TV3 žinių orų pranešėjas, meteorologas, astrologas Naglis Šulija.

Rugsėjo 26-ąją, šeštadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje vykstantis „UTMA 19 kovų turnynas suvienys šio sporto entuziastus ir smalsuolius. Viena didžiausių renginio intrigų – Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikova. Kol gerbėjai įnirtingai spėlioja ir diskutuoja, kas pelnys pergalę, apie galimą kovos lemtį pagal žvaigždes papasakojo TV3 žinių orų pranešėjas, meteorologas, astrologas Naglis Šulija.

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Naujienų portalui tv3.lt jis atskleidė, kuo ypatinga rugsėjo 26-oji, kaip gali atrodyti minėta kova bei išskyrė, kas svarbiausia abiems sportininkams, žūtbūt sieksiantiems pergalės.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas

Kovos per pilnatį

Pasak N. Šulijos, šis šeštadienis – itin tinkamas metas kovos menų turnyrams, nes tvyros ypatinga, emocijomis persisunkusi atmosfera.

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„Rytoj, šeštadienį, varžybos vyks per Mėnulio pilnatį. Ji jau savaime atneša daug emocijų. Be to, Mėnulio pilnatis bus Avino Zodiako ženkle. Avinas yra ženklas, kuris nežino žodžio „palauk“, nežino žodžio „kompromisas“. Jis yra kovingas, energingas.

Taigi bendras emocinis fonas tokio tipo varžyboms bus daugiau nei tinkamas. Emocijų gali būti daug, jeigu ne per daug.

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Nežinau, ar organizatoriai tai žinojo, ar ne, bet laiką parinko labai gerą. Žiūrovams geriau ir nebūna – visos kovos turėtų vykti su įkvėpimu“, – pasakojo jis.

Pasakė, kas svarbiausia Maslobojevo pergalei

Jo teigimu, nagrinėjant kovotojų astrologinius portretus labai svarbi Marso planetos padėtis. Kalbėdamas apie S. Maslobojevą vyras pabrėžė, kad jam didelę reikšmę turėtų sudaryti emocijos.

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„Kalbant apie kovotojus, pirmiausia reikia pasižiūrėti, kaip atrodo jų Marsas – kokiame ženkle jis buvo jų gimimo metu. Marso padėtis kovotojo horoskope yra labai svarbi – ji parodo, koks kovos stilius žmogui būdingas.

Sergejaus Maslobojevo gimimo metu Marsas buvo Vėžio Zodiako ženkle. Tai reiškia, kad Sergejui, kaip kovotojui, labai svarbus tinkamas emocinis nusiteikimas. Vėžys yra labai emocingas ženklas“, – dalijosi N. Šulija.

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Pašnekovas atskleidė, kad raktu į S. Maslobojevo pergalę gali tapti būtent emocinio nusiteikimo klausimas.

„Jeigu prieš dvikovą ar bet kokias varžybas jis yra tinkamai nusiteikęs, tai jau yra rimtas pareiškimas į pergalę. Jeigu bus emociškai tinkamai pasirengęs, viskas turėtų būti gerai.

Be to, turime Mėnulio pilnatį, kuri stipriai veikia Vėžio ženklą, todėl atitinkamai emocinis užtaisas bus didelis ir stiprus“, – dėstė jis.

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Įžvelgė panašumų tarp kovotojų

O nagrinėdamas D. Dirksčio astrologinį portretą, N. Šulija pastebėjo, kad šiam kovotojui, kaip ir jo priešininkui, taip pat svarbi vidinė savijauta.

„Žiūrint į Dominyką, jo Marsas yra Vandenio ženkle. Jis nėra nei stiprus, nei silpnas, tačiau Dominykas gimė tada, kai Mėnulis buvo Vėžio Zodiako ženkle. Tai reiškia, kad jis iš prigimties yra labai emocingas vyras, emocijos jo gyvenime vaidina labai didelį vaidmenį.

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Taigi turime du kovotojus, kuriems milžinišką vaidmenį vaidina ne tik techninis pasirengimas, bet ir emocinis nusiteikimas“, – išskyrė pašnekovas.

Pažvelgęs į jų charakterius plačiau, N. Šulija tvirtino, kad S. Maslobojevas kasdieniame gyvenime yra komunikabilus, tačiau ringe situaciją pirmiausia, tikėtina, vertins iš anksto ir nepuls stačia galva.

„Kadangi neturiu Sergejaus tikslaus gimimo laiko, šiek tiek trūksta duomenų. Tačiau bendrai žvelgiant į charakterius, Sergejaus Maslobojevo Saulė yra perėjusi į Dvynių ženklą. Vadinasi, tai judrus žmogus, o už ringo ribų – bendraujantis, komunikabilus, šnekus, kaip ir būdinga jo ženklo atstovams.

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Marsas Vėžio ženkle yra labai atsargus. Pirmiausia jis kurį laiką atsargiai stebi situaciją: kas yra prieš mane? Atsargiai aiškinasi, kas yra priešininkas, kaip jis veikia, kokios jo stipriosios ir silpnosios vietos. Į puolimą pereina tik tada, kai jau būna tikras, kad viską išsiaiškino“, – pasakojo jis.

Šioje sferoje pašnekovas įžvelgė dar vieną priešininkų panašumą. N. Šulijos teigimu, D. Dirksčio astrologinė dėlionė taip pat rodo norą situaciją pirmiau nuskaityti, ir tik tada veikti.

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„Dominykas yra Skorpionas – jo gimimo metu Saulė buvo Skorpiono ženkle. Skorpionai taip pat stengiasi stačia galva į situaciją nepulti. Jie atsargiai aiškinasi, stebi, kokios yra stipriosios ir silpnosios priešininko vietos. Todėl manau, kad abu kovotojai turi tam tikrą dozę atsargumo.

Kai Marsas būna Avino arba Skorpiono ženkle, tuomet žmonės į kovą puola daug nesvarstydami. O čia Marsas yra Vandenyje, todėl pradžioje irgi bus bandoma išsiaiškinti, kas yra priešais“, – tikino pašnekovas.

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Kokia kovos lemtis pagal žvaigždes?

Astrologas pasakojo, kad laimėjimą gali lemti tai, kuris geriau susitvarkys su vidiniais išgyvenimais. Jis taip pat išdavė, kad tai turėtų pasimatyti nuo pirmųjų sekundžių ringe.

„Iš jų dviejų laimės tas, kuris bus tinkamiau pasirengęs emociškai. Tas, kuris geriau susitvarkys su savo emocijomis, publikos dėmesiu ir išoriniu spaudimu.

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Manau, kad tai pasimatys iš karto. Jau pirmajame raunde, kai abu kovotojai išeis į ringą, bus galima pamatyti, kuris iš jų emociškai pasirengęs geriau“, – kalbėjo astrologas.

Apibendrindamas žinomas vyras išdavė, kad turint omenyje anksčiau išsakytus teiginius, kova pagreitį turėtų įgauti praėjus kiek laiko.

„Dėl to manau, kad pati dvikovos pradžia bus tarsi bandymas apčiuopti bendrą masės centrą ir išsiaiškinti varžovo stipriąsias bei silpnąsias puses.

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Rimtesni susirėmimai turėtų prasidėti vėliau, ne iš karto“, – sakė N. Šulija.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindinėje vakaro kovoje pagal kikbokso taisykles, svorio kategorijoje iki 94 kg, susitiks Sergejus Maslobojevas (4-0, UTMA) ir Dominykas Dirkstys (13-2, UTMA).

Primename, kad neseniai D. Dirkstys lankėsi TV3 laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“. Ją galite žiūrėti straipsnio viršuje.

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