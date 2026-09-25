TV3 Žinios. 13-mečio gaudynės Latvijoje; Rusijos grasinimai; Sprogimas Atėnuose

Iš Rusijos propagandistų pasipylė grasinimai Lietuvai. Kremliaus propagandinis kanalas paskelbė straipsnį, kuriame grasina surengti dar vieną „specialiąją operaciją“ – tik šį kartą prieš Lietuvą. Į tokius grasinimus reaguoja Lietuvos kariuomenė ir ramina gyventojus, kad tai tik eilinis bandymas įbauginti. Kol rusai skleidžia savo propagandą, Lietuvoje prasideda visuotinės mobilizacijos pratybos.
Pačiame Atėnų centre nugriaudėjo galingas sprogimas – vos už kelių minučių kelio nuo pagrindinių miesto turistinių objektų dviejų aukštų gyvenamasis namas virto griuvėsiais. Smūgio banga apgadino šalia stovėjusius automobilius. Nukentėjo mažiausiai 3 žmonės, o valdžia kol kas nepraneša, ar po griuvėsiais nėra įstrigusių asmenų.
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