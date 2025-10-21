Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje – 13-mečio gaudynės: nuo policijos spruko 235 km/h greičiu

2025-10-21 16:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 16:30

 Latvijos valstybinė policija (VP) pranešė sulaikiusi trylikametį paauglį, kuris tėvų automobiliu bėgdamas nuo policijos pasiekė 235 kilometrų per valandą greitį.

Latvijos policija (nuotr. SCANPIX)

1

Naktį iš pirmadienio į antradienį Rygos Brivibas gatvėje policija tikrino vairuotojų blaivumą, kai staiga vieno automobilio „Škoda“ vairuotojas nepakluso policijos nurodymui sustoti ir leidosi bėgti.

Pareigūnai keletą kartų pareikalavo, kad vairuotojas sustotų, tačiau šis spruko toliau ir pasuko į Talino greitkelį. Bandydamas pabėgti vairuotojas vairavo agresyviai ir viršijo leistiną greitį, o vienu metu važiavo net 235 kilometrų per valandą greičiu.

Bėglys važiavo Saulkrastų kryptimi, todėl buvo nuspręsta pasitelkti šios savivaldybės policijos pastiprinimą.

Saulkrastuose pareigūnams pavyko sustabdyti transporto priemonės vairuotoją. Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad transporto priemonę vairavo trylikametis jaunuolis, kuris ją buvo paėmęs iš tėvų.

Automobilyje su juo buvo dar du nepilnamečiai, kurių saugumui vairuotojo veiksmai kėlė pavojų.

VP pradėjo baudžiamąją bylą dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo agresyviai vairuojant ir nepaklusimo pakartotiniems kompetentingos institucijos pareigūno reikalavimams sustoti.

