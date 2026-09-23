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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja – į Lietuvą veržiasi orai iš šiaurės

2026-09-23 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 17:55
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Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti orai, daug kur įkyriai lijo rudeniškas lietus. Artimiausią naktį irgi bus debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur suboluos rūkas. Rytoj irgi bus debesuota, pragiedrėjimų beveik nebus, daug kur neilgai ir negausiai palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti orai, daug kur įkyriai lijo rudeniškas lietus. Artimiausią naktį irgi bus debesuota, vietomis trumpai palis, kai kur suboluos rūkas. Rytoj irgi bus debesuota, pragiedrėjimų beveik nebus, daug kur neilgai ir negausiai palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

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Pro šalį slenkantis ciklonas atnešė ne tiktai lietų. Anot sinoptiko, Lietuvos link dabar plaukia oras iš šiaurės, jis nėra šiltas. Žemiausia temperatūra naktį bus 9–11, prie pat jūros apie 15 laipsnių, dieną oras sušils iki 14–16 laipsnių šilumos, kur ilgiau lis, bus dar gaiviau.

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„Kitaip tariant, vis dar bus ir drėgna, ir gaivu. Ir naktį, ir dieną vyraus debesuotas dangus, pragiedrėjimų beveik nebus“, – nurodo jis.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Naktį vietomis, dieną daug kur trumpai ir negausiai palis. Naktį kai kur rūkas. Oras naktį atvės iki 9–11, prie jūros 15, dieną vyraus 14– 16 laipsnių šilumos.

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Penktadienis debesuotas, nuolatos vis kartosis neilgai trunkantis ir negausus lietus. Naktį vėl 9 – 11, prie jūros apie 13 laipsnių, dieną vyraus 12 – 14, vietomis iki 16 laipsnių šilumos.

Orai savaitgalį

Pasak N. Šulijos, protarpiais lis ir šeštadienį, ir vėl vyraus negausus lietus. Naktį vėl 9 – 11, prie jūros apie 14 laipsnių, įdienojus bus apie 14 – 16 laipsnių šilumos.

Panašūs orai išliks ir sekmadienį.

„Ką gi, mėgėjai grybauti tikrai negalės skųstis, kad miškuose sausa – tai neabejotinai puiki žinia“, – sako sinoptikas.

Visą N. Šulijos orų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

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