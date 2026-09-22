„Kaip tikra bobų vasara“: iš Naglio Šulijos – žinia dėl orų kitą savaitę

Anot jo, kol kas Lietuvoje orai nei vėsūs, nei šilti, artimiausią parą taip ir liks. Žemiausia temperatūra rytoj ryte bus 9–11, prie jūros kai kur apie 14 laipsnių šilumos; lietingą dieną oras sušils iki 11–13 laipsnių, prie pat jūros vietomis bus apie 15.
„Kitaip tariant, artimiausią parą bus įprasti rugsėjo orai. Jie bus debesuoti, pragiedrėjimų mažai, naktį lis daugiausia rytinėje šalies pusėje, rytoj protarpiais lis beveik visur“, – nurodo N. Šulija.
O naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus apie 14, dieną šils iki 11–13, prie jūros bus apie 15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur kartosis neilgai trunkantis ir dažniausiai negausus lietus. Naktį atvės iki 9–11, prie jūros bus apie 14, dieną šils iki 13–15 laipsnių šilumos.
Penktadienis bus vėjuotas ir lietingas. Lietaus bus ir naktį, ir ypač dieną, kai vietomis gali lyti smarkiai ir gausiai. Naktį vėl 9–11, prie jūros apie 14, dieną vyraus 12–14 laipsnių šilumos.
Orai savaitgalį
Savaitgalį irgi nemažai lis, nors ir ne nuolatos, bus truputį šilčiau.
„Ką gi, kol kas tikrai neperkaisime. Geroji žinia yra ta, kad kitą savaitę numatomi sausi, dažnai saulėti ir gerokai šiltesni orai. Atrodys kaip tikra bobų vasara“, – sako sinoptikas.
Visą N. Šulijos orų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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