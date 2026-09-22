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Sinoptikė įspėja – stichija smogs staiga: įspėja šiuos Lietuvos regionus

2026-09-22 10:47 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-22 10:47
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Žymi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose praneša, kad Lietuvą artimiausiomis dienomis pasieks vienas po kito keliaujantys ciklonai, atnešiantys gausesnio lietaus ir stipresnių vėjų.

Žymi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialiniuose tinkluose praneša, kad Lietuvą artimiausiomis dienomis pasieks vienas po kito keliaujantys ciklonai, atnešiantys gausesnio lietaus ir stipresnių vėjų.

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Tiesa, nors rudeniški orai artimiausiomis dienomis dar labiau įsismarkaus, savaitės pabaigoje situacija turėtų pasikeisti – šalį pasieks sausesni ir ramesni orai, o dienomis temperatūra vėl perkops 20 laipsnių.

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FOTOGALERIJA. Lietus sostinėje

„Vasaros jau nė kvapo neliko, nes audringesni ir lietingi ciklonai iš vakarų ją pavogė. Bet greitai ciklonai iš pietų, pietryčių dar didesnes darganas ir stiprokus vėjus atneš.

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Jau antradienio dieną, prie Lietuvos, savo vakarine dalimis „prisiglaus“ pietietis ciklonas, lietaus dar bus nedaug, bet jau vakare rytinius rajonus gausesnio lietaus debesys pasieks“, – nurodo sinoptikė.

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Pasak E. Latvėnaitės, trečiadienį ciklonas dar labiau stiprės ir vis toliau į Lietuvą brausis – sulauksime daugiau lietaus, vietomis labai gausaus, o dieną stiprės vakarų, pietvakarių vėjas.

Tiesa, sinoptikė praneša, kad po kiek ramesnės ketvirtadienio nakties, dieną sulauksime dar vieno, gerokai lietingesnio ir neramesnio ciklonas iš pietų ir pietvakarių.

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„Penktadienį turėtų savo centrine, permaininga dalimi užgulti ir nenoriai nuo mūsų trauksis. Tad ir ketvirtadienio dieną, penktadienį, deja ir šeštadienį daug kur lis, gana gausiai, o penktadienį turėtų ištisai merkti.

Ketvirtadienį ir šeštadienį dar ir stiprokas, daugiausia pietvakarių vėjas pūs. Bus vis dar vėsoka, naktį nuo didesnio atvėsimo dažnai debesys ir lietus apsaugos, dienomis jau tikro rudens vėsa dvelks“, – nurodo ji.

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Vis tik nuo sekmadienio, pagal dabartinius duomenis, Lietuvą pasieks sausesnis ir ramesnis anticiklonas.

„Pagaliau ir oro temperatūra dienomis per 20 laipsnių peršoks, bet naktys bus vėsokos, dažnai ir ūkanotos“, – aiškina sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Antradienį, rugsėjo 22-osios naktį, palis pajūryje, nakties pradžioje ir rytiniame pakraštyje, paryčiais – šiaurės rytuose, rytuose rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais kai kur palis, pajūryje gali perkūnija sudundėti. Vakare rytinius rajonus jau pasieks gausesnio lietaus debesys. Vėjas naktį šiaurės vakarų, šiaurės 5–10 m/s, dieną šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–9 °C, pajūryje 10–13 °C, dieną 14–18 °C, vėsiausia rytuose, pietryčiuose, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame pakraštyje.

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Trečiadienį, rugsėjo 23-osios naktį, lietus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, paryčiais lis ir Vidurio Lietuvoje, dieną jau daug kur lis, be ženklesnio lietaus liks tik vakarinis pakraštys. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 7–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 11–16 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje.

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Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį, tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Rytą ir dieną lis jau daug kur, kai kur gausokai, ypač popietę. Vėjas naktį šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį 6–11 °C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, vakariniame pakraštyje ir pajūryje 12–14 °C, dieną tik 10–15 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje.

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Penktadienį, rugsėjo 25 d., lis beveik visur ir gausokai, silpna perkūnija gali paburbėti. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 8–13 °C, pajūryje apie 14 °C, dieną vis dar tik 12–15 °C.

Šeštadienį, rugsėjo 26-osios naktį, dar kai kur šiek tiek palis (lietus gali „apjuosti“ Lietuvą tik jos pakraščiais), rytą ir dieną jau lis daug kur, daugiau dienos pradžioje. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s. Naktį 9–11 °C, pajūryje 12–15 °C, dieną 14–16 °C.

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Sekmadienį, rugsėjo 27 d., be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 7–11 °C, pajūryje 12–14 °C, dieną 16–20 °C, vėsiausia pajūryje.

Pirmadienį, rugsėjo 28 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 7–11 °C, dieną 17–22 °C.

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