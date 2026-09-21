Iš sinoptiko – naujausia žinia: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Lietuvoje dabar nusistovėjo, atsižvelgiant į metų laiką, nei šilti, nei vėsūs orai. Anot N. Šulijos, ir artimiausią naktį didelių stebuklų nenutiks, paryčiais vyraus 7 – 9, prie jūros apie 12 laipsnių, rytoj oras sušils iki 14 – 16, prie jūros visų 18 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, ruduo kol kas skuba lėtai. Vyraus debesuoti orai, naktį palis kai kur, dieną vietomis, bet ir naktį, ir dieną negausiai. Naktį kai kur rūkas“, – sako sinoptikas.
Oras naktį atvės iki 7 – 9, prie jūros bus apie 12 laipsnių, dieną šils iki 14 – 16, prie jūros 18 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur palis, tačiau ne visur tuo pat metu. Naktį atvės iki 9 – 11, prie jūros bus apie 13 laipsnių, dieną bus iki 11 – 13, prie jūros 16 laipsnių šilumos.
Artimiausių dienų orai
O ketvirtadienis irgi bus lietingas. Naktį vėl vyraus 9 - 11, prie jūros apie 13 laipsnių, dieną vėl 11 – 13, prie jūros apie 16 laipsnių šilumos.
Debesuota, vidutiniškai šilta, dažnai ir su lietumi bus ir savaitės pabaiga.
„Ką gi, šalta tikrai nebus – tai išties nebloga žinia“ , – teigia N. Šulija.
Visą N. Šulijos irų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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