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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Meteorologai siunčia žinią – netrukus sulauksime bobų vasaros?

2026-09-21 16:05 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-21 16:05
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Kiek atšalus orams, pradeda kilti klausimų, kada galime tikėtis sulaukti bobų vasaros. Tiesa, kaip pastebi meteorologai įprastai Lietuvoje bobų vasara ateina rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje, tad kada galime tikėtis šiltesnių orų?

Ruduo, bobų vasara (nuotr. ELTA, BNS)
GALERIJA (21)

Kiek atšalus orams, pradeda kilti klausimų, kada galime tikėtis sulaukti bobų vasaros. Tiesa, kaip pastebi meteorologai įprastai Lietuvoje bobų vasara ateina rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje, tad kada galime tikėtis šiltesnių orų?

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(21 nuotr.)
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pažymi, kad rugsėjo 21-oji laikoma bobų vasaros pradžia. 

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„Kaip ir kasmet, atėjus rugsėjui dalis žmonių domisi kada bus bobų vasara. Praėjusi savaitė buvo ganėtinai šilta (bent vietomis sušildavo virš 20 °C), o laukuose matyti daug voratinklių, todėl jeigu turėtume galvoje bobus (t. y. vorus), tuomet bobų vasara jau prasidėjusi“, – šmaikštauja meteorologai. 

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Kaip pastebi meteorologai, įprastai bobų vasara yra laikomas neįprastai šiltas ir sausas laikotarpis, kuris pasitaiko ne kiekvienais metais. 

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„Dalis šaltinių tai apibūdina kaip laikotarpį, kuris prasideda tik po pirmųjų stipresnių šalnų. Šį rudenį jų dar nebuvo. Taigi, tik po šaltesnio laikotarpio (kuris kaip tik bus šią savaitę) gali ateiti šiltesnių orų laikotarpis“, – akcentuoja Meteo.lt. 

Be to, pažymima, kad įprastai Lietuvoje bobų vasara ateina rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje ir trunka nuo 1–2 dienų iki 1–2 savaičių. 

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„Šis reiškinys labiausiai susijęs su tam tikra atmosferos cirkuliacija, kai virš Atlanto vandenyne esančių Azorų salų įsitvirtina anticiklonas (aukšto slėgio sūkurys), o jo gūbrys nutįsta link Europos. Taip į regioną atkeliauja šilti bei gražūs orai.

Kartais būna ir išimčių, kai susidaro šiek tiek kitokia atmosferos cirkuliacija, tačiau irgi būna šilta bei saulėta. Kai kuriais metais bobų vasaros situacija nesusiformuoja ir todėl jos nebūna“, – aiškina specialistai. 

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Tiesa, meteorologai atkreipia dėmesį, jog dabartinės prognozės rodo, jog orų atšilimo galime sulaukti kitą savaitę. Visgi kol kas šių prognozių patikimumas nėra aukštas.

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 21 d. daug kur lietus, naktį gausesnis, dieną protarpiais lis, popietę kai kur gausesnės trumpos liūtys su perkūnija nušniokš, gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį 8–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 13–16°C.

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Antradienį, rugsėjo 22 d. protarpiais lietus, gausesnis nakties pradžioje ir įdienojus. Perkūnija paburbės, gali ir nedideli ledėkai kai kur iškristi. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–13°C, dieną 14–17°C.

Trečiadienį, rugsėjo 23-osios naktį lietus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, paryčiais lis ir Vidurio Lietuvoje, dieną jau daug kur lis, be ženklesnio ar be lietaus liks tik vakarinis, pietvakarinis pakraštukas. Vėjas naktį šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, pajūryje 11–13°C, dieną 12–16°C.

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Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną lis jau daug kur. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, vakariniam pakraštuke ir pajūryje 11–13°C, dieną tik 13–15°C.

Penktadienį, rugsėjo 25 d. lis beveik visur ir gausokai, pavakare gausiau rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, mažiausia lietaus bus vakariniam, pietvakariniam pakraštuke. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną vis dar tik 12–17°C, šilčiausia vakariniam, pietvakariniam pakraštuke.

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Šeštadienį, rugsėjo 26-osios naktį dar kai kur šiek tiek palis, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 11–13°C, rytuose, šiaurės rytuose 8–10°C, dieną 16–19°C.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje.

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