Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Jau netrukus Lietuvą užgrius neramūs ciklonai – dangus maišysis su žeme

2026-09-21 10:31 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 10:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė „Facebook“ dalinasi, jog į Lietuvą atslinkę ciklonai po truputį traukiasi iš šalies, visgi jau visai netrukus juos pakeis kiti neramūs ciklonai. Todėl šią savaitę sulauksime lietaus, perkūnijos, o vietomis gali iškristi ir kruša. Tiesa, jau savaitgalį prognozuojama, kad orai šiek tiek atšils. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė „Facebook“ dalinasi, jog į Lietuvą atslinkę ciklonai po truputį traukiasi iš šalies, visgi jau visai netrukus juos pakeis kiti neramūs ciklonai. Todėl šią savaitę sulauksime lietaus, perkūnijos, o vietomis gali iškristi ir kruša. Tiesa, jau savaitgalį prognozuojama, kad orai šiek tiek atšils. 

REKLAMA
1

E. Latvėnaitė skelbia, kad šiandien Baltijos regionas ir Lietuva išliks ciklono „Bea II-oji“ ir „Bea III-oji“ pietvakarinėje dalyje, tad sulauksime neramių ir darganotų orų, o antradienio dieną Lietuva atsidurs jau kiek ramesnėje ciklono vakarinėje dalyje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietaus gausim ir pirmadienį, ypač naktį, dar ir antradieniui jo užteks, tiesa jau mažiau. Nuo pirmadienio iš šiaurės vis vėsesnis oras brausis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Antradienį vėjas suksis į šiaurės vakarus, šiaurę, nors bus kiek ramesnis, bet žvarbokas.

REKLAMA
REKLAMA

Su prasibrovusiu šaltesniu oru dažnai lietus bus smarkesnis, nors ir trumpas, perkūnija baladosis, kartais ir nedideli ledėkai kai kur kelias minutes įsimaišys“, – rašo sinoptikė. 

REKLAMA

Tuo metu, remiantis dabartinėmis orų prognozėmis, nuo trečiadienio iš pietų ir pietryčių pusės link Lietuvos kelsis pietiniai ciklonai. Todėl sulauksime daugiau lietaus, ypač penktadienį, o su aktyvesniu ciklonu pūs ir stipresnis, daugiausia vakarinių krypčių vėjas. 

„Nors naktys bus vėsokos, bet dažnai apniukęs dangus ir drėgnesnis paviršius neleis pažeme orui iki šalnų atvėsti. Tad beveik visa savaitė gražiais orais tikrai nedžiugins, bet savaitgalis jau bus šiltesnis, o nuo sekmadienio ir sausiau ir gerokai šilčiau“, – nurodo E. Latvėnaitė. 

REKLAMA
REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Pirmadienį, rugsėjo 21 d. daug kur lietus, naktį gausesnis, dieną protarpiais lis, popietę kai kur gausesnės trumpos liūtys su perkūnija nušniokš, gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį 8–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 13–16°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 22 d. protarpiais lietus, gausesnis nakties pradžioje ir įdienojus. Perkūnija paburbės, gali ir nedideli ledėkai kai kur iškristi. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–13°C, dieną 14–17°C.

REKLAMA

Trečiadienį, rugsėjo 23-osios naktį lietus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, paryčiais lis ir Vidurio Lietuvoje, dieną jau daug kur lis, be ženklesnio ar be lietaus liks tik vakarinis, pietvakarinis pakraštukas. Vėjas naktį šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, pajūryje 11–13°C, dieną 12–16°C.

REKLAMA

Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną lis jau daug kur. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, vakariniam pakraštuke ir pajūryje 11–13°C, dieną tik 13–15°C.

Penktadienį, rugsėjo 25 d. lis beveik visur ir gausokai, pavakare gausiau rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, mažiausia lietaus bus vakariniam, pietvakariniam pakraštuke. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną vis dar tik 12–17°C, šilčiausia vakariniam, pietvakariniam pakraštuke.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, rugsėjo 26-osios naktį dar kai kur šiek tiek palis, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 11–13°C, rytuose, šiaurės rytuose 8–10°C, dieną 16–19°C.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo, bobų vasara (nuotr. ELTA, BNS)
Meteorologai siunčia žinią – netrukus sulauksime bobų vasaros? (2)
Oraim perkūnija, lietus, audra (tv3.lt koliažas)
Meteorologai siunčia įspėjimą 6 Lietuvos apskritims – smogs pavojingi orų reiškiniai (1)
Oraim perkūnija, lietus, audra (tv3.lt koliažas)
Pasiruoškite nemalonumams – Lietuvai smogs audringi orai, su ledėkais, perkūnija (3)
Orai, lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Lietuvą talžys galinga stichija – sulauksime ne tik lietaus ir perkūnijos (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų