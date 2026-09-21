Meteorologai siunčia įspėjimą 6 Lietuvos apskritims – smogs pavojingi orų reiškiniai

Kaip nurodo meteorologai, šiandien pavojingų orų reiškinių gali sulaukti vakariniuose, viduriniuose ir pietvakariniuose šalies pusėse esantys rajonai.
Skelbiama, jog iki pat 21 val. Tauragės, Klaipėdos, Kauno, Marijampolės, Šiaulių ir Telšių apskrityse vietomis gali vyrauti perkūnija.
Todėl gyventojai įspėjami pasirūpinti savo saugumu.
„Žaibuojant likite patalpoje. Ištraukite buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudokite kištukiniais lizdais. Jei esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite. Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams. Jei esate išvykę automobiliu, užsidarykite langus ir likite jame“, – rekomenduoja meteorologai.
Be to, esantiems Kuršių mariose, meteorologai siunčia perspėjimą ir dėl pavojingai stipraus vėjo. Nurodoma, kad čia iki pat vidurnakčio vyraus vakarų ir šiaurės vakarų vėjo gūsiai, kurie sieks 15-17 m/s.
Dėl vėjo uoste rekomenduojama riboti laivų krovą.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, rugsėjo 21 d. daug kur lietus, naktį gausesnis, dieną protarpiais lis, popietę kai kur gausesnės trumpos liūtys su perkūnija nušniokš, gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį ir dienos pradžioje gūsiai 15–18 m/s. Naktį 8–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną 13–16°C.
Antradienį, rugsėjo 22 d. protarpiais lietus, gausesnis nakties pradžioje ir įdienojus. Perkūnija paburbės, gali ir nedideli ledėkai kai kur iškristi. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį 6–9°C, pajūryje 10–13°C, dieną 14–17°C.
Trečiadienį, rugsėjo 23-osios naktį lietus rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, paryčiais lis ir Vidurio Lietuvoje, dieną jau daug kur lis, be ženklesnio ar be lietaus liks tik vakarinis, pietvakarinis pakraštukas. Vėjas naktį šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s, dieną vakarų 6–11 m/s, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, pajūryje 11–13°C, dieną 12–16°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 24-osios naktį tik kai kur protarpiais palis, rūkai nusidrieks, daugiausia šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, dieną lis jau daug kur. Vėjas naktį vakarų 6–11 m/s, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 6–10°C, vakariniam pakraštuke ir pajūryje 11–13°C, dieną tik 13–15°C.
Penktadienį, rugsėjo 25 d. lis beveik visur ir gausokai, pavakare gausiau rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose, mažiausia lietaus bus vakariniam, pietvakariniam pakraštuke. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje pusėje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 7–11°C, pajūryje 12–14°C, dieną vis dar tik 12–17°C, šilčiausia vakariniam, pietvakariniam pakraštuke.
Šeštadienį, rugsėjo 26-osios naktį dar kai kur šiek tiek palis, dieną jau be ženklesnio lietaus. Vėjas pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 11–13°C, rytuose, šiaurės rytuose 8–10°C, dieną 16–19°C.
Sekmadienį, rugsėjo 27 d. be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 9–12°C, pajūryje 13–15°C, dieną 17–22°C, vėsiausia pajūryje.
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