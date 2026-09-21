Lenkijoje – sniegas: perspėja, ko sulauksime

Kaimyninėje Lenkijoje pirmadienį Tatrų kalnuose iškrito sniegas, skelbia naujienų portalas tvn24.pl.
Kaip nurodo lenkai, Meteorologijos ir vandens ūkio instituto (IMGW) duomenimis, pirmadienio rytą Tatrų kalnuose iškrito pirmasis sniegas. Sinoptikų prognozėmis, artimiausiomis valandomis toliau snigs, o kai kur pirmadienį sniego danga gali pastorėti net iki 10 centimetrų.
Tiesa, sniegas Tatruose tokiu laikotarpiu nėra neįprastas, o kaip pažymi lenkų žurnalistai, ant šiltų uolų krentantis sniegas greitai tirpsta ir kaupiasi šiuo metu tik ant kalnuose esančių suoliukų.
Pasak tvn24.pl, prognozuojama, kad iki trečiadienio turėtų toliau smarkiai lyti. O jei temperatūra išliks apie 0 laipsnių, kaip šiuo metu yra Kasprovo viršūnėje, galima tikėtis, kad sniego bus vis daugiau ir jis nebetirps.
Orų prognozės rodo, kad antradienį Kasprovo viršūnėje gali iškristi nuo 5 iki 15 centimetrų sniego. Pažymima, kad šiuo metu Tatrų kalnuose tvyro ir tirštas rūkas, todėl žygiavimo sąlygos yra sudėtingos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.