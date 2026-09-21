Lietuvą užgrius keli pavojingi ciklonai: sinoptikė įspėja – bus ypač neramu

Anot jos, artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota. Vietomis, daugiausia pajūrio jūros ir kai kur rytiniuose rajonuose, trumpai palis, o antroje nakties pusėje šiaurės rytinėje dalyje formuosis rūkas. Vyraus 5–10 metrų per sekundę stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra naktį nukris iki 4–9, pajūryje – iki 10–13 laipsnių šilumos.
Sinoptikė žada rudenišką darganą
Antradienio dieną iš pietryčių Lietuvos link judės pietinis ciklonas, atnešiantis lietaus debesis.
„Įdienojus Aukštaitijoje prasidės lietus. Iki vakaro lietaus zona apims daugelį krašto vietovių. Vyraus nedidelis lietus, rytuose – vidutinio intensyvumo“, – sako T. Kaunienė.
Dieną vyraus šiaurės vakarų, šiaurės vėjas, jo gūsiai sieks iki 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šviesesnėje vakarinėje šalies pusėje.
Trečiadienį pietiniam ciklonui pasiekus šalį, lietaus sulauks dieną sulauks visi rajonai. Anot sinoptikės, naktį sodriai palis daugiausia rytiniuose ir vidurio Lietuvos rajonuose, o dieną – jau visame krašte. Laikysis šiaurės, šiaurės vakarų 8–13 m/s stiprumo vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 m/s.
Temperatūra naktį svyruos tarp 6–11, Kuršių nerijoje apie 12 laipsnių šilumos, dieną oras sušils tik iki 11–16 laipsnių.
Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vienas pietinis ciklonas, tad dieną šalį skalaus stiprios liūtys.
„Naktį lietaus bus palyginti nedaug, palis tik vietomis ir trumpai. Dieną sodriai palis vėl didesnėje šalies dalyje. Vyraus ištisinis lietus, kai kur lis smarkiai“, – pažymi sinoptikė.
Vyraus vakarinių krypčių 8–13 m/s stiprumo vėjas, pajūryje jo gūsiai sieks iki 16 m/s. Temperatūra naktį nukris iki 6–11 laipsnių šilumos, pajūryje bus 12–14 laipsnių. Darganotą dieną termometrai rodys 11–16 laipsnių šilumos.
Minėtas ciklonas maudys Lietuvą ir penktadienį. Anot T. Kaunienės, smarkaus lietaus gali kliūti daugeliui šalies vietovių. Darganą dar labiau sustiprins smarkokas vakarinių krypčių vėjas, vietomis jo gūsiai įsibėgės iki 15–18 m/s.
Temperatūra išliks panaši, kaip ir ankstesnėmis dienomis – naktį oras atvės iki 7–12, pajūryje iki 13 ar 14 laipsnių šilumos, dieną vėl nešils aukščiau 11–16 laipsnių.
Orai savaitgalį
Sinoptikė pažymi, kad lietingas išliks ir savaitgalis. Anot jos, šeštadienio naktį ir dieną protarpiais nestipriai palis dar daugelyje šalies rajonų. Vėjas kryps iš vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 8–13 laipsnių šilumos, dieną oras turėtų sušilti iki 12–17 laipsnių.
Sekmadienis prognozuojamas sausesnis, ramesnis ir šiltesnis.
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