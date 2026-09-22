Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tūkstančiai liko be elektros, yra žuvusiųjų ir dingusiųjų: vieną šalį užklupo galingas taifūnas

2026-09-22 08:24 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 08:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Taifūnas Dujuanas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai dviejų žmonių gyvybes ir sužeidė dar penkis žmones, audrai praslinkus per regioną tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai.

Tūkstančiai liko be elektros, yra žuvusiųjų ir dingusiųjų: vieną šalį užklupo galingas taifūnas (nuotr. EPA-ELTA) (nuotr. Telegram)

Taifūnas Dujuanas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai dviejų žmonių gyvybes ir sužeidė dar penkis žmones, audrai praslinkus per regioną tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Iki ryto taifūnas pasitraukė nuo Japonijos krantų ir pajudėjo į Ramųjį vandenyną, todėl valdžios institucijos galėjo atšaukti arba sušvelninti daugumą perspėjimų dėl smarkių liūčių ir nuošliaužų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japoniją dažnai užklumpa stiprūs taifūnai, kitos šio sezono audros sutrikdė kai kuriuos Azijos žaidynių renginius šalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Priešgaisrinės ir nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad Kanagavos prefektūroje netoli Tokijo žuvo vienas žmogus. Pareigūnas pranešė, kad dar vienas žmogus žuvo Čiboje.

REKLAMA

Taifūnas Japonijoje

Pasak visuomeninio transliuotojo NHK, toliau vykdomos keturių žmonių, dingusių po smarkių liūčių sukeltų nuošliaužų, paieškos.

Antradienio rytą daugiau kaip 46 tūkst. namų ūkių Čiboje, netoli Tokijo, vis dar buvo be elektros. Judėdamas į šiaurės rytus Dujuanas susilpnėjo, tačiau kai kur Tokijo regione atnešė rekordinį kritulių kiekį.

REKLAMA
REKLAMA

Ošimos saloje, esančioje maždaug už 120 kilometrų į pietus nuo Tokijo centro, per 48 valandas iškrito 832 milimetrai lietaus – daugiau nei dvigubai daugiau nei visas rugsėjo mėnesio vidutinis kritulių kiekis, pranešė NHK.

Tokijo Edogavos rajone per 24 valandas iškrito rekordinis 282,5 milimetro kritulių kiekis.

Mokslininkai teigia, kad žmogaus veiklos nulemta klimato kaita didina smarkių liūčių keliamą riziką, nes šiltesnė atmosfera gali išlaikyti daugiau vandens.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų