Tūkstančiai liko be elektros, yra žuvusiųjų ir dingusiųjų: vieną šalį užklupo galingas taifūnas

Iki ryto taifūnas pasitraukė nuo Japonijos krantų ir pajudėjo į Ramųjį vandenyną, todėl valdžios institucijos galėjo atšaukti arba sušvelninti daugumą perspėjimų dėl smarkių liūčių ir nuošliaužų.
Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japoniją dažnai užklumpa stiprūs taifūnai, kitos šio sezono audros sutrikdė kai kuriuos Azijos žaidynių renginius šalyje.
Priešgaisrinės ir nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad Kanagavos prefektūroje netoli Tokijo žuvo vienas žmogus. Pareigūnas pranešė, kad dar vienas žmogus žuvo Čiboje.
Taifūnas Japonijoje
Pasak visuomeninio transliuotojo NHK, toliau vykdomos keturių žmonių, dingusių po smarkių liūčių sukeltų nuošliaužų, paieškos.
Antradienio rytą daugiau kaip 46 tūkst. namų ūkių Čiboje, netoli Tokijo, vis dar buvo be elektros. Judėdamas į šiaurės rytus Dujuanas susilpnėjo, tačiau kai kur Tokijo regione atnešė rekordinį kritulių kiekį.
Ošimos saloje, esančioje maždaug už 120 kilometrų į pietus nuo Tokijo centro, per 48 valandas iškrito 832 milimetrai lietaus – daugiau nei dvigubai daugiau nei visas rugsėjo mėnesio vidutinis kritulių kiekis, pranešė NHK.
Tokijo Edogavos rajone per 24 valandas iškrito rekordinis 282,5 milimetro kritulių kiekis.
Mokslininkai teigia, kad žmogaus veiklos nulemta klimato kaita didina smarkių liūčių keliamą riziką, nes šiltesnė atmosfera gali išlaikyti daugiau vandens.
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