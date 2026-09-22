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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Artimiausių dienų orų prognozė: ką žada sinoptikai?

2026-09-22 06:30 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-09-22 06:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienį vietomis protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis protarpiais lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

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Trečiadienį daug kur palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

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FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 21 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 43 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 28 cm, Lėvenyje ties Kupiškiu – iki 24 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 20 cm per parą.

Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.

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