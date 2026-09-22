Artimiausių dienų orų prognozė: ką žada sinoptikai?

Trečiadienį daug kur palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje iki 13, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną lietus, vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 21 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 43 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 28 cm, Lėvenyje ties Kupiškiu – iki 24 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 20 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.
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