Jau žino, kokie orai bus likusį rudenį ir žiemą: sulauksime anomalijų

Apie naujausius amerikiečių CFSv2 modelio skaičiavimus paskelbė Lenkijos orų portalas „TwojaPogoda.pl“. Lenkų sinoptikai prognozę suskirstė į kelis laikotarpius – nuo šio rudens iki 2027 metų vasaros pradžios.
Patikrinus JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) duomenis matyti, kad CFSv2 modelis iš tiesų šiuo metu pateikia sezoninius skaičiavimus nuo 2026 metų spalio iki 2027 metų birželio.
Spalis Lietuvoje turėtų būti šiltesnis
Artimiausio mėnesio prognozę jau galima palyginti ir su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos skaičiavimais.
Naujausioje, rugsėjo 18 dieną atnaujintoje, ilgalaikėje prognozėje numatoma, kad spalio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje bus iki 1 laipsnio aukštesnė už 1991–2020 metų standartinę klimato normą.
Spalio vidutinė temperatūros norma Lietuvoje siekia 7,3 laipsnio.
Pirmoje spalio pusėje prognozuojama maždaug 1 laipsnio teigiama temperatūros anomalija, o kritulių gali būti iki 10 proc. mažiau nei įprastai. Viso spalio kritulių kiekis šiuo metu numatomas artimas normai.
Taigi bent jau rudens vidurio šiltesnio scenarijaus signalą rodo ne tik amerikiečių, bet ir Europos modeliais besiremianti Lietuvos meteorologų prognozė.
Lapkritis ir gruodis – žiemos pradžia gali vėluoti
Toliau prognozės tampa gerokai mažiau patikimos, tačiau CFSv2 skaičiavimuose šiltesnių nei įprasta orų tendencija išlieka ir artėjant žiemai. NOAA skelbiamuose modelio žemėlapiuose galima stebėti atskirų mėnesių temperatūros anomalijų prognozes Europai.
Lenkų sinoptikai, analizuodami tuos pačius duomenis, prognozuoja, kad spalį, lapkritį ir gruodį Lenkijoje vidutinė temperatūra kai kuriais laikotarpiais gali būti 2–3 laipsniais aukštesnė už normą.
Lietuvai šių konkrečių skaičių tiesiogiai pritaikyti negalima, tačiau bendras šiltesnio laikotarpio signalas apima platesnę Europos dalį.
Jeigu toks scenarijus pasitvirtintų, lapkritį ir gruodį Lietuvoje galėtų dažniau pasitaikyti teigiama temperatūra, o dalis kritulių iškristų lietaus ar šlapdribos, o ne sniego pavidalu.
Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad iki Naujųjų metų Lietuvoje nebus sniego ar šalčio.
Kokia gali būti 2026–2027 metų žiema?
Lenkų paskelbtoje CFSv2 interpretacijoje šiltesnė tendencija išlieka ir sausį.
Pagal tokį scenarijų žiemos metu dažniau galėtų vyrauti vakarų krypties atmosferos cirkuliacija, iš Atlanto atnešanti drėgnesnes ir švelnesnes oro mases.
Lietuvai tokia cirkuliacija paprastai reiškia permainingus orus: temperatūra gali svyruoti aplink nulį, sniegą keisti šlapdriba ar lietus, o šaltesnius laikotarpius – atodrėkiai.
Tačiau vidutinė mėnesio temperatūra yra labai svarbi detalė.
Net jeigu sausis galiausiai būtų 2 laipsniais šiltesnis už klimato normą, per tą patį mėnesį gali pasitaikyti ir stipraus šalčio epizodų.
Todėl iš sezoninio modelio negalima daryti išvados, kad Lietuva sulauks žiemos be sniego ir šalčio.
Vasaris ir kovas – šilumos signalas išlieka
CFSv2 prognozė tęsiasi ir į 2027 metų pradžią. Modelio skaičiavimuose pateikiamos temperatūros anomalijos sausio, vasario ir kovo mėnesiams, tačiau NOAA kartu skelbia ir vadinamuosius patikimumo žemėlapius, kurie leidžia įvertinti, kur modelio signalas istoriškai buvo naudingesnis.
Lenkų sinoptikų vertinimu, vasaris ir kovas taip pat turėtų būti šiltesni nei įprastai.
Jie prognozuoja ir drėgnesnį laikotarpį – daugiau debesuotų dienų bei kritulių, kurie esant aukštesnei temperatūrai dažniau galėtų iškristi lietaus pavidalu.
Tačiau kritulių prognozės tokiam tolimam laikotarpiui yra dar nepatikimesnės nei temperatūros tendencijos.
NOAA CFSv2 skelbia atskirus kritulių anomalijų skaičiavimus ir jų patikimumo vertinimus.
Pavasaris gali prasidėti šiltai
Jeigu dabartinė modelio tendencija išliks, 2027 metų pavasario pradžia taip pat gali būti šiltesnė už daugiametę normą.
Lenkų prognozėje kovas ir balandis išskiriami kaip gana šilti ir drėgni mėnesiai.
Tai galėtų reikšti ankstesnę meteorologinio pavasario pradžią, tačiau vien sezoninio modelio pagrindu dar negalima prognozuoti, kada Lietuvoje ištirps sniegas, prasidės augalų vegetacija ar pasirodys pirmosios pavasario šilumos bangos.
Tokias prognozes bus galima pateikti tik gerokai priartėjus pavasariui.
Gegužę ir birželį – šilčiau, tačiau prognozė jau labai tolima
CFSv2 skaičiavimai siekia net 2027 metų birželį. Tai reiškia, kad jau dabar galima matyti pirmuosius signalus ir apie būsimos vasaros pradžią.
Tačiau būtent šią prognozės dalį reikia vertinti atsargiausiai.
Devynių mėnesių sezoninis modelis negali patikimai atsakyti, ar kitų metų gegužę Lietuvoje bus 15, 20 ar 25 laipsniai šilumos, ar konkrečią savaitę lis.
Jis gali parodyti tik tikimybinę tendenciją, ar ilgesnio laikotarpio vidutinė temperatūra ir kritulių kiekis gali nukrypti nuo klimato normos.
Apie „100 procentų tikslumą“ kalbėti negalima
„TwojaPogoda.pl“ straipsnyje teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais CFS modelis Lenkijos temperatūros anomalijas prognozavo „100 procentų tikslumu“.
Tokį teiginį reikėtų vertinti labai atsargiai.
NOAA sezoninių prognozių patikimumą vertina specialiais statistiniais rodikliais. Prognozės gebėjimas numatyti temperatūrą ar kritulius skiriasi priklausomai nuo regiono, metų laiko ir prognozės laikotarpio. NOAA aiškina, kad 100 balų prognozės patikimumo rodiklis reikštų tobulą prognozę, tačiau realūs modelių rezultatai nėra nuolat tokie.
Dar svarbiau – pati NOAA prie CFSv2 sezoninių žemėlapių aiškiai pažymi, kad jie nėra oficialios NCEP sezoninės prognozės. Tai yra modelio skaičiavimai, naudojami kaip viena iš informacijos dalių rengiant oficialias prognozes.
Todėl dabartinius skaičiavimus geriausia vertinti kaip vieną galimų scenarijų.
Šiuo metu ryškiausias signalas Lietuvai yra šiltesnis nei įprasta rudens vidurys. Tolimesnė šiltos žiemos, ankstyvo pavasario ir šiltesnės 2027 metų vasaros pradžios tendencija taip pat matoma modeliuose, tačiau kiekvieną mėnesį, artėjant jo pradžiai, prognozė dar keisis ir bus tikslinama.
Šaltiniai – NOAA Climate Prediction Center, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, „TwojaPogoda.pl“.
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