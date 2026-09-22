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Artėja galingas „El Niño“: kai kur jau paskelbta nepaprastoji padėtis

2026-09-22 13:32 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 13:32
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JAV vakarinei pakrantei rengiantis, kaip prognozuojama, žalingam „El Niño“ reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius pirmadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės.

Artėja galingas „El Niño“: kai kur jau paskelbta nepaprastoji padėtis | Scanpix nuotr.

JAV vakarinei pakrantei rengiantis, kaip prognozuojama, žalingam „El Niño“ reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius pirmadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės.

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Gubernatorius Gavinas Newsomas sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o ne laukti, kol jos iškils.

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„Šiuo veiksmu siekiama suteikti bendruomenėms reikiamą paramą, pirmiesiems reagavimo tarnybų darbuotojams – priemones atlikti savo darbą, o šeimoms – pasitikėjimą, kad jų valstija yra pasirengusi“, – sakė jis.

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„Šiam „El Niño reiškiniui ruošiamės iš anksto, nes kiekvienas Kalifornijos gyventojas nusipelno būti saugus savo namuose, palaikyti ryšį su bendruomene ir būti apsaugotas, kai užklumpa atšiaurūs orai“, – pridūrė gubernatorius.

Paskelbta nepaprastoji padėtis

Paskelbus nepaprastąją padėtį, valstijos institucijos lengviau gauna prieigą prie išteklių bei gali iš anksto parengti kovai su potvyniais skirtas priemones, pavyzdžiui, smėlio maišus ir siurblius. Pasak pareigūnų, šis įsakymas taip pat parengia Kalifornijos nacionalinę gvardiją prireikus padėti vykdyti reagavimo į potvynius, paieškos ir gelbėjimo, inžinerines bei logistikos užduotis.

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„El Niño“ yra natūralaus ciklo tropinėje Ramiojo vandenyno dalyje šiltėjimo fazė, pasikartojanti kas dvejus–septynerius metus. Reiškinys prasideda, kai susilpnėja iš rytų į vakarus pučiantys pasatai, todėl šiltas vanduo, paprastai besikaupiantis vakarinėje Ramiojo vandenyno dalyje, grįžta į rytus ir iškyla į paviršių.

Kai aukštesnė nei vidutinė paviršiaus temperatūra išlieka kelis mėnesius, regione kyla daugiau audrų ir susidaro daugiau debesų, o tai savo ruožtu daro poveikį visai pasaulio atmosferai: kai kur tampa karščiau ir sausiau, kitur – vėsiau ir drėgniau.

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Žmogaus veiklos nulemta klimato kaita gali sustiprinti „El Niño“ poveikį. Šiltesnė atmosfera gali sukaupti daugiau drėgmės, todėl su El Ninjo susijusios liūtys gali tapti ekstremalesnės. Ji taip pat sausina dirvožemį, todėl vietovėse, kur El Ninjo sukelia sausrą, ji dar labiau sustiprėja.

Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos duomenimis, šių metų „El Niño“ turi 75 proc. tikimybę tapti stipriausiu per istoriją ir jau dabar visame pasaulyje lemia ekstremalius orus, nors spėjama, kad labiausiai pasireikš tik spalio–gruodžio mėnesiais.

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Pasak klimatologo Zeke Hausfatherio, su kitais mokslininkais parengusio Jungtinių Tautų ataskaitą apie klimato kaitą, šis reiškinys jau pasiekė didžiausio intensyvumo rekordą. Jūros paviršiaus temperatūros anomalija tropinėje Ramiojo vandenyno dalyje dabar siekia 3,07 laipsnio pagal Celsijų ir yra tokia pati, kokia buvo per El Ninjo reiškinį 2015–2016 metais.

Audros jau nuniokojo Kalifornijos pakrantę, apgadino arba sugriovė namus. Pakrančių erozija privertė atšaukti Santa Monikos muzikos festivalį, kuriame turėjo pasirodyti „The Killers“, Olivia Dean ir Jackas White'as.

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