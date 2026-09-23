Tokių orų rugsėjį nebuvo 9 metus: sinoptikai įspėja, kas gresia jau netrukus

Kaip praneša meteo.lt sinoptikai, šiąnakt vietomis trumpai palis. Kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
O jau penktadienio dieną teks pasisaugoti ir stipresnių vėjo gūsių. Numatomas vakarinių krypčių vėjas, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s.
Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 12–17 laipsnių šilumos. Daugelyje rajonų protarpiais lietus.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Itin šlapias rugsėjis
Meteo.lt sinoptikai taip pat pateikia ir kritulių skaičiavimus. Jai remiantis, praėjusi rugsėjo mėn. dalis pasižymėjo labai dideliu jų kiekiu.
„Beveik visoje šalyje pasiekta viso mėnesio kritulių norma, o vietomis ir virš dviejų. Vidutiniškai Lietuvoje iškrito 87 mm kritulių, o tai sudaro 144 % rugsėjo mėn. normos. Dar drėgnesnis rugsėjis buvo pasitaikęs tik 2017 metais“, – nurodoma pranešime.
Rugsėjo 1–23 d. (iki 9 val. ryto) daugiausia kritulių iškrito:
- Plungėje – 171,8 mm (210 % rugsėjo mėn. normos);
- Telšiuose – 140,9 mm (196 % mėnesio normos);
- Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 128,5 mm (146 %);
- Anykščiuose – 120,5 mm (223 %);
- Laukuvoje (Šilalės r.) – 116,3 mm (169 %);
- Nidoje – 113 mm (145 %);
Mažiausiai kritulių išmatuota:
- Kalvarijoje – 55,8 mm (105 % rugsėjo mėn. normos);
- Šiauliuose – 56,3 mm (120 % mėnesio normos);
- Pakruojyje – 56,6 mm (123 %);
- Joniškyje – 56,9 mm (124 %);
- Akmenėje – 58,7 mm (111 %);
- Mažeikiuose – 58,8 mm (96 %);
„Remiantis dabartiniais duomenimis, ateinančiomis šios savaitės dienomis dažnai palis. Iki šios savaitės galo daugelyje vietovių papildomai iškris iki 10–25 mm.“, – pažymi sinoptikai.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 23 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 56 cm, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – iki 29 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 14–16, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Plačiau apie orus vakar TV3 Žiniose kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Visą jo prognozę žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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