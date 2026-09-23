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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė įspėja – smogs pavojingi orai: dangus maišysis su žeme

2026-09-23 10:18 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 10:18
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Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad astronominė vasara, pagal orus, Lietuvoje jau pasitraukė – ją išvijo iš vakarų atkeliavę darganoti ir neramūs ciklonai. Šią savaitę šalį pasieks dar daugiau lietingų orų, stiprės vėjas, o savaitės pabaigoje į Lietuvą plūstels vėsesnis oras. Vis dėlto nuo sekmadienio orai ims gerėti, o kitos savaitės pradžioje sulauksime sausesnių ir ramesnių orų.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad astronominė vasara, pagal orus, Lietuvoje jau pasitraukė – ją išvijo iš vakarų atkeliavę darganoti ir neramūs ciklonai. Šią savaitę šalį pasieks dar daugiau lietingų orų, stiprės vėjas, o savaitės pabaigoje į Lietuvą plūstels vėsesnis oras. Vis dėlto nuo sekmadienio orai ims gerėti, o kitos savaitės pradžioje sulauksime sausesnių ir ramesnių orų.

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Pasak sinoptikės, vieno iš artėjančių ciklonų atmosferos fronto debesys jau pasiekė rytinę Lietuvos dalį, kur vietomis lyja. Šiaurės vėjas į šalį atnešė vėsesnio oro iš šiaurinių jūrų.

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„Astronominė vasara, pagal orus, anksčiau pabėgo. O išvijo ją darganoti ir neramūs ciklonai iš vakarų, o dabar dar ir pietiečiai mus užklups.

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Vieno iš jų atmosferos fronto debesys jau dabar rytinę Lietuvos pusę laisto, dar ir žvarbokas šiaurys vėjas vėsą nuo šiaurinių jūrų atnešė“, – prognozavo E. Latvėnaitė.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietingi orai Lietuvoje

Anot sinoptikės, beveik visą savaitę Lietuvoje lis, tačiau kritulių kiekis skirtinguose šalies regionuose bus nevienodas. 

„Laistys lietus mus beveik visą savaitę, tik vienus daugiau, kitus mažiau. Trečiadienį gausoko lietaus gaus rytinė Lietuvos pusė, vakariniam pakraštyje ir pajūryje tik kai kur dulkes nuplaus“, – teigė sinoptikė.

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Ketvirtadienį Lietuvą pasieks dar vienas ciklonas. Naktį lietaus bus mažiau, tačiau šalies šiaurinę ir rytinę dalį vietomis apgaubs rūkai ir miglos.

„Ketvirtadienį dar vienas ciklonas link Lietuvos keliaus, mus savo pietvakarine, vėliau pietine dalimi pasieks, naktį tik šiek tiek palis, bet šiaurinę ir rytinę Lietuvos pusę rūkai ar miglos užklos, dieną vėl daug ką laistys“, – prognozavo E. Latvėnaitė.

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Penktadienį ciklonas jau bus virš Lietuvos, todėl lietus apims visą šalį. Krituliai vietomis bus gausūs ir įkyrūs, o vėjas sustiprės.

„Penktadienį jis jau virš Lietuvos „nutūps“, tad laistys jau visus, daugokai ir įkyriai, ypač rytą ir dieną, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas.

Deja, ir šeštadienį tas pats ciklonas nenoriai toliau nuo Lietuvos trauksis, tad vis dar lis“, – teigė sinoptikė.

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Savaitgalį – vėsesni orai

Pasak E. Latvėnaitės, lietaus galime sulaukti ir sekmadienio naktį, tačiau nuo sekmadienio dienos situacija ims keistis.

„Pagal dabartinius duomenis palis ir sekmadienio naktį. Vėsesnis oras iš šiaurės jau prasibrovė toli į pietus, tad iki savaitės pabaigos šiltesnių orų mes neturėsim“, – prognozavo sinoptikė.

Vis dėlto nuo sekmadienio dienos Lietuvoje pradės stiprėti anticiklonas. Orai taps sausesni ir ramesni.

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„Nuo sekmadienio dienos, su sausesniais, ramesniais orais plėsis anticiklonas, bus kiek šilčiau. Geresnių orų sulauksim tik kitos savaitės pradžioje – vėjai aprims, bus be lietaus“, – teigė E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Trečiadienį, rugsėjo 23 d., naktį gausokas lietus numatomas rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, vietomis gali silpnai nugriaudėti perkūnija. Ryte ir dieną lis daug kur, mažiausiai kritulių bus vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, pajūryje apie 13°C. Dieną oras sušils iki 11–15°C, šilčiausia bus vakariniame šalies pakraštyje.

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Ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., naktį tik kai kur protarpiais palis, šiauriniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai. Ryte ir dieną lietus apims didesnę šalies dalį, vietomis lis gausiau. Vakariniuose rajonuose kartu su trumpomis liūtimis gali nugriaudėti perkūnija. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių 7–12 m/s, pajūryje šiaurės vakarų gūsiai sieks iki 15 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–11°C, pajūryje 12–14°C. Dieną bus 11–15°C.

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Penktadienį, rugsėjo 25 d., nakties pradžioje tik kai kur protarpiais palis, vėliau lietus apims visą šalį, vietomis lis gausiau. Vėjas rytiniuose rajonuose pietvakarių, vakarinėje šalies dalyje vakarų, šiaurės vakarų 8–13 m/s, dieną gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–10°C, pajūryje 11–13°C. Dieną oras sušils iki 11–15°C.

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Šeštadienį, rugsėjo 26 d., vis dar lis, tačiau krituliai bus protarpiniai, vietomis lietus gali būti gausesnis. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai sieks 15–18 m/s. Naktį temperatūra sieks 8–11°C, pajūryje 12–14°C. Dieną oras sušils iki 14–16°C.

Sekmadienį, rugsėjo 27 d., naktį ir pirmoje dienos pusėje dar protarpiais palis. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 9–12°C, pajūryje apie 14°C. Dieną oras sušils iki 17–19°C, vėsiausia bus pajūryje.

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Pirmadienį, rugsėjo 28 d., lietaus nenumatoma, tačiau naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 6–9°C, pajūryje 10–12°C. Dieną oras sušils iki 18–21°C.

Antradienį, rugsėjo 29 d., lietaus taip pat nenumatoma. Naktį ir rytą vietomis drieksis rūkai. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 8–11°C, dieną oras sušils iki 18–21°C.

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